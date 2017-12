Liseli gençler ‘Kadına şiddete nokta koy’ diyor

Açı Liseli gençlerin şiddete karşı başlattıkları 'Kadına şiddete nokta koy' projesi kapmasında 8 Aralık'ta 'Şiddete Nokta Koy Zirvesi' gerçekleştirilecek.

Şiddetten rahatsız olan Açı Liseli 15-17 yaş arasındaki gençler, fark yaratmak için yola çıkarak, ‘Şiddete Nokta Koy’ projesini gelişti. Proje kapsamında okulları dolaşıp z kuşağının neler yapabileceklerini anlatan öğrenciler, iki yılda 3 binden fazla öğrenciye ulaştı.

Öğrenciler, 8 Aralık’ta ise Kolektif House'da ‘Şiddete Nokta Koy Zirvesi’ni gerçekleştirecek. Yaklaşık 300 katılımcının yer alacağı zirveye Yemenli çocuk gelin Nada Al-Ahdal, çok etkileyici bir biyografisi olan ve İngiltere'de kadın hakları konusunda sayısız yasanın çıkmasına aracı olan İngiliz savcı Nazir Afsal, ‘He For She' adına UNDP sözcülüğüne seçilen Mert Fırat, sosyolog Prof. Dr. Kenan Çayır, toplumsal cinsiyet konularında çalışan iletişim uzmanı Doç. Dr. Itır Erhart, ‘Benim Çocuğum’ filminin yönetmenlerinden ve CİTÖK üyesi Can Candan, hukuk hocası ve İstanbul Bilgi Üniversitesi-CTÖB kurucusu Yrd. Doç. Dr. Seda Kalem, Boğaziçi Üniversitesi-CİTÖK Koordinatörü Cemre Baytok ve KAGİDER'den Sanem Oktar ile Eczacıbaşı'ndan Ata Selçuk, Borusan'dan Şule Yücebıyık, Garanti'den Tuğçe Yeşilyurt kadına yönelik projelerini anlatacaklar.

Bunun yanında zirvede atölyeler var. ‘Forum Tiyatrosu'nda öğrencilerin yazdığı bir kısa oyun sahnelenecek ve seyircilerin sahneyi tekrar canlandırmaları istenecek; ‘Dijital Şiddet' konusu münazara atölyesinde tartışılacak, ‘Kurtarılmış Metin' atölyesinde cinsiyetçi metinler temizlenecek; ve ‘Yaşayan Kitap' çalıştayında kadın polis Esem Karabuç karşılaştığı zorlukları paylaşacak.