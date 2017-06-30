Liseli yazarların ödüllü öyküleri yaz boyunca Pera Müzesi websitesinde

Pera Müzesi, Koç Okulu iş birliğiyle Suna Kıraç Öykü Yarışması’nın 10’uncu yaşını kutluyor. Bu kutlama kapsamında, Pera Müzesi, bugüne kadar yarışmada başarılı olup kitaplaştırılan 200’den fazla öyküyü, yaz boyunca web sitesinden okurlarla buluşturuyor. 2017 yılına ait “Sınır” temalı öyküler ile başlayacak olan bu e-kitap serisi 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren düzenli olarak Pera Müzesi web sitesinde yayınlanacak ve genç öyküseverlere yaz tatili boyunca eşlik edecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı ve Koç Okulu tarafından, 2008 yılından bu yana düzenlenen Suna Kıraç Öykü Yarışması, Türk edebiyatına genç yazarlar kazandırmayı amaçlıyor. İsmini Pera Müzesi ve Koç Okulu kurucularından, Suna Kıraç‘tan alan yarışma,her yıl belirlenen somut ve soyut yorumlamaya açık temalarla, 14-17 yaş arası lise öğrencilerini yaratıcı düşünmeye, kurgulamaya ve kendini ifade etmeye teşvik ediyor. 2017'de “Sınır” temasıyla düzenlenen yarışmanın geçmiş yıllardaki temaları arasında “Uyku”, “Ses”, “Sokak”, “Maske”, “Yolculuk”, ve “Yabancılaşma” yer alıyor. Lise öğrencisi genç yazarlar, Suna Kıraç Öykü Yarışması sayesinde Türkiye edebiyat ve sanat dünyasının birbirinden değerli kalemlerine eserlerini okutma fırsatı da yakalıyor.

Bugüne kadar binlerce başvurunun yapıldığı yarışmada, her yıl ilk 3'e giren genç kalemler ödüllendirilirken, jüri gitmeye hak kazanan 200'den fazla öykü 10 ayrı kitap halinde okurlarıyla buluştu. Öykü yarışmasının seçici kurullarında görev yapanlar arasında Murat Gülsoy, Yekta Kopan, Ayfer Tunç, Cemil Kavukçu, Mine Söğüt, Semih Gümüş, Faruk Duman, Adnan Binyazar, Semih Gümüş, Müge İplikçi, Faruk Duman, Gaye Boralıoğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Hakan Günday, Feyza Hepçilingirler, Onur Caymaz, Haydar Ergülen, Hande Gündüz, Necati Tosuner, Gonca Özmen, Enver Ercan gibi sanat ve edebiyat dünyasının güçlü kalemleri bulunuyor.

Gençlere her hafta yeni bir yaz okuması! Liseli yazarların ödüllü öyküleri 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren her hafta yeni bir e-kitap ile www.peramuzesi.org.tr adresinde.