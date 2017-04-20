LYS mağdurları: Başvurular uzatılsın!

Referandumun ertesi günü, aynı zamanda okullar kapalı olduğu 17 Nisan'da ÖSYM ve YÖK'ten gelen açıklamalar, öğrencileri mağdur etti. Öğrenciler imza kampanyası başlatarak, LYS başvuru süresinin uzatılmasını istedi.

ÖSYM yaptığı açıklamada, YÖK tarafından bazı yüksekokulların kapatılarak fakültelere devredilmesi nedeniyle YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarına LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verildiğini belirtti.

SON GÜN DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖSYM, puan türü değişen bu bölümlere başvurmak isteyenlerin LYS’ye başvuru yapması gerektiğini kaydetti. Ancak, bu duyuru, LYS’ye son başvuru günü olan 17 Nisan’da yapıldı. Ayrıca ÖSYM açıklamasında YGS puanı ile öğrenci alacağı duyrulan lisans programlarını açıkça belirtmedi ve “Örneğin; Antrenörlük Eğitimi, Perfüzyon programları gibi” dedi.

YÖK: SADECE İKİ PROGRAM İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

Bunun üzerinde aynı gün YÖK bir açıklama yaparak, “2017-ÖSYS'de bazı programlarda puan türü değişikliğine gidildiğine ilişkin yapılan bir duyurunun yanlış anlaşılması üzerine Kurulumuzca bir açıklama yapılması gereği hâsıl olmuştur. Duyuruda belirtilen düzenleme Yüksekokuldan Fakülteye dönüşen sadece Perfüzyon ve Antrenörlük Eğitimi programlarına ilişkindir. Karar YGS ile öğrenci alan diğer programları kesinlikle kapsamamaktadır. Bu iki program dışında başkaca programlar için bir değişiklik söz konusu değildir” dedi.

MAĞDUR ÖĞRENCİLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Bununla birlikte öğrenciler, bu değişikliğin LYS’ye başvuru için son gün günde yapılmasına karşı çıkarak, mağdur olduklarını belirterk, LYS başvuru süresinin uzatılmasını istedi. Öğrenciler, “ÖSYM 17 Nisan 2017’de bir duyuru yaparak birçok YGS ile alan bölümün puan türünü değiştirerek öğrencilere LYS’ye girme zorunluluğu getirmiştir ancak 17 Nisan 2017 Lys başvuru tarihinin son günü olduğu için bu duyuruyu okuyamayan birçok öğrenci ÖSYM tarafından mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin giderilmesi için LYS başvuru süresinin uzatılmasını talep ediyoruz” diyerek, bir imza kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye bilgi veren CHP Eskişehir Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, burada mağduriyetin derecesini görmenin zor olduğunu belirterek, “YÖK’ün açıklamasında yüksek okulken fakültelere iki bölüm devredilmiş görünüyor. Burada sakat olan, ÖSYM’nin LYS’ye başvurunun son günü bunu açıklaması” dedi.

USLUER: BU YANLIŞIN SORUMLUSU YÖK

Bununla birlikte olayı düzeltenin YÖK gibi görünmesine karşın, karmaşayı yaratının YÖK’ün kendisi olduğunun altını çizen Usluer, “ÖSYM bunu YÖK’ten bağımsız yapamaz. ÖSYM’ye verilen bilgide eksiklik ya da yanlışlık var. Burada hatayı yapan, bunu son ana bırakan YÖK’tür. Çünkü YÖK’ün bunu çoktan belirlemiş olması ve öğrencilerin de başvurudan önce bundan haberdar olması gerekirdi. YÖK yanlış yapmaktadır. Bu yanlışın temel sorumlusu YÖK’tür” diye konuştu.

BAŞVURU SÜRESİ UZATILMALI

İki kurumun da birbirinden bağımsız gibi görünse de birbirinden habersiz yürümemesi gerektiğini söyleyen Usluer, “Ayrıca ÖSYM’nin de şöyle bir zorunluluğu var şuanda. Bu habersizliğin yarattığı öğrenci mağduriyeti nedeniyle sınava başvuru süresi uzatılmalıdır” dedi.

YSK ‘MAĞDUR ETMEMEK’ İÇİN YASA ÇİĞNİYOR

Usluer şöyle devam etti: “Dün seçimden çıktık. YSK, tercih mührü belirlenmişken, seçmenin mağduriyetiyle yola çıktığını söylüyor. Seçmenin seçme hakkının elinden alınmaması gerektiğini söylüyor ve yasa çiğniyor. YSK yasaları çiğnerken, ÖSYM aldığı karardan geri dönmüyor, öğrenciyi bir dakika geç kaldığı için -ki bunun bir yasa bile yok- sınava almıyor. Gözgöre göre sınava gelenleri mağdur ediyor. Aynı gün sistemi değiştiriyor. Burada esas olan mağduriyetin oluşmamasıdır. YÖK’e düşen öğrencileri mağdur etmemektir.”

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

LYS mağdurları imza kampanyası başlatarak, “ÖSYM 17 Nisan 2017’de bir duyuru yaparak birçok YGS ile alan bölümün puan türünü değiştirerek öğrencilere LYS’ye girme zorunluluğu getirmiştir ancak 17 Nisan 2017 Lys başvuru tarihinin son günü olduğu için bu duyuruyu okuyamayan birçok öğrenci ÖSYM tarafından mağdur edilmiştir. Bu mağduriyetin giderilmesi için LYS başvuru süresinin uzatılmasını talep ediyoruz” dediler.