LYS sonuçları 23:59’da açıklanacak söylentisi doğru mu? (ÖSYM 2017)

LYS sonuçlarının 23:59'da açıklanacağına dair söylentiler olması LYS sonuçlarını heyecanla bekleyen birçok öğrenciyi telaşlandırdı. Uzun saatler boyunca LYS sonuçlarını beklemek istemeyen adayların bekleyişi söylentiler kadar uzun sürmeyecek. Peki LYS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bugün birçok öğrencilerin gündemini LYS sonuçları oluşturuyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren internet başında LYS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler, “LYS sonuçları saat 23:59’da açıklanacak” söylentisiyle endişelendi. LYS sonuçlarının henüz saat kaçta açıklanacağı belli olmasa da gecenin geç saatlerine kalması beklenmiyor.

LYS 23:59’DA AÇIKLANACAK SÖYLENTİSİ ASILSIZ

LYS’de sonuç saati belli olmasa da LYS’nin duyuru sisteminde yer alan saat sebebiyle LYS’nin 23:59’da açıklanacağı söylentileri Twitter’da ve çeşitli sitelerde hızla yayılmakta. Ancak ÖSYM’nin duyuru sistemi her sınavın sonuç saati olarak 23:59’u gösterdiği için belirtilen saatte açıklanması ihtimali görünmüyor. LYS geçtiğimiz sene 17:45 saatlerinde açıklanmıştı. Bugün açıklancak olan LYS’nin de akşam saatlerine kalmadan açıklanması bekleniyor.

LYS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

LYS sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanacak. LYS sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirler.

LYS SONUÇLARI KONTROL SİSTEMİ

LYS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, 26 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin “http://www.osym.gov.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.