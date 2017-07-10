LYS sonuçları yarın açıklanıyor. Peki üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

LYS sonuçları yarın açıklanıyor. Sırada tercih dönemi var. Peki üniversite tercihi yaparken nelere dikket edilmeli? Öğrenciler neye göre üniversite seçmeli? Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin, öğrencilere “boşta kalırım korkusuyla panik yapıp sakın her işi yaparım demeyin” tavsiyesinde bulundu.

LYS sonuçları 11 Temmuz salı günü açıklanıyor. Öğrenciler nefeslerini tutup sınav sonuçlarını bekliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte de tercih dönemi başlayacak. Peki üniversite tercihi yaparken neler dikkat edilmeli? Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin, öğrencilere “boşta kalırım korkusuyla panik yapıp sakın her işi yaparım demeyin” tavsiyesinde bulundu. İşte Şirin hocanın önerileri…

Öğrenciler üniversite giriş sınavlarına hazırlanırken, sınavın kendisi o kadar önemli hale geliyor ya da getiriliyor ki; gençler hangi programlarda okumak istediklerine karar vermeden, üniversiteler ve programlar hakkında nerdeyse hiçbir şey bilmeden tercih döneminin içinde buluyorlar kendilerini. İşte tam da bu noktada” tercihin altın kuralları”, gibi sihirli tanımlamalarla tercih efsaneleri çıkıyor ortaya. Gençler bir önceki yılın puanları ve sıraları içinde kayboluyor, kendi isteklerini, beklentilerini hayallerini tamamen unutuyorlar. Her yıl bir üniversitede okuduğu halde yeniden sınava giren binlerce gencimiz tercih yaparken yanlış yaptığımızı ortaya çıkarıyor.

Bir programı ve o programın okunacağı üniversite seçimiyle birlikte geleceğimizle ilgili bir karar veririz. Özellikle program seçimimiz, yaşamımızın bundan sonraki kısmında ne yapacağımızı belirlemek demektir. Seçeceğimiz alan mutlaka ilgimiz ve yeteneğimizle örtüşmelidir. Yoksa ne yazık ki hayal kırıklıkları ve mutsuzluklar yaşanacaktır. Tercihlerimiz doğrudan yaşamımıza etki eder. Tüm yaptıklarımız mutlu olmak içindir. Elde ettiğimiz ve edeceğimiz başarılar bizi mutlu etmiyorsa anlamsızdır. Peki, nasıl bir yol izlersek doğru tercihlerde bulunmuş oluruz. “Kazanamazsam ne yaparım?” sorusu yerine “Neden kazanmalıyım?” sorusunu sormakla ilk adım atılabilir. Gençler neden üniversite eğitimi almak istediklerini bilmek zorundalar. Yeteneklerini objektif olarak değerlendirmeli, bu konuda ne mütevazı olmalı ne de gerçeklikten uzaklaşmalılar. Tabii bu arada “İnsan isterse her şeyi başarabilir” söylemini fazlaca duyacaklar. Bu söylemin yerine biz şöyle bir ifade kullanalım: İsteklerimiz için sonuna kadar mücadele etmeliyiz ama bazen başaramayabiliriz de… Hayatta kazandıklarımız kadar kaybettiklerimiz de bizi biz yapar. İsteklerinize yeteneklerinize, hayallerinize, uygun işler yapabilmek için “Ne iş olsa yapmam” demekle işe başlamalı.

ÜNİVERSİTE SEÇERKEN EN ÖNEMLİ KRİTERLER

1-Üniversitenin söylediği değil yaptıklarına bakmalı

2- Akademisyenler

3-Dil eğitiminin niteliği

4-Kampüs olanakları

5-Teknolojik altyapı

6-Üniversitenin iş dünyasına yakınlığı

7-Burs olanakları

TERCİH İSTEK SIRASINA GÖRE YAPILMALI

Tercihler öncelikle istek sırasına göre yapılmalı. Ondan sonra sahip olduğumuz sıralamayla o yıl o programa yerleşen son öğrencinin sıralaması karşılaştırılarak mantıklı bir dizgede olup olmadığı kontrol edilmeli. Puanları hiç dikkate almasınlar, puanlar değişken hele bu yıl çok fazla değişecektir. Tercih kılavuzunda gördüğümüz puan ve sıralamalar geçen yıl o programa yerleşen son adayın puanını ve sırasını bize gösterir. Referans almamız için yayınlanır. Adaylar puandan çok sıralamalara baksınlar ancak en başından itibaren söylediğimiz diğer tüm aşamalardan sonra sadece tutarlılıklarını denetlemek için bunu yapsınlar.

POPÜLER OLANI SEÇMEYİN

Popüleri değil yeteneklerinin olduğu alanları seçsinler. Üniversite tercihlerinde yapılan en önemli yanlış, popüler olanı seçmek. Çok büyük bir çoğunluk yeteneklerine uygun olup olmadığına bakmaksızın, bölümle ilgili hiç fikir sahibi olmadan popüler olduğu için tercih ediyor. İkinci büyük yanlış ‘Puanım ziyan olmasın' diye istemediği bir programı yazmak. Sonra hiç ilgisi olmayan bir programı sadece üniversite adı için seçenler var. Önce program sonra üniversite seçilmeli.