Mahkeme’den proje okul öğretmeni için flaş karar!

Proje okul kapsamında başka bir okula tayin edilen öğretmen Aslıhan Cengiz Bayar'ın açtığı davada mahkeme, Bayar'ın görevine iade edilmesi yönünde karar verdi. Mahkeme, atamalarda liyakat ve kıdem gözetilmediğini belirtti.

Proje okul kapsamında başka bir okula tayin edilen öğretmen Aslıhan Cengiz Bayar'ın açtığı davada mahkeme, Bayar'ın görevine iade edilmesi yönünde karar verdi. Mahkeme, atamalarda liyakat ve kıdem gözetilmediğini belirtti.

Eylül ayında okulların açılmasıyla uygulanmaya başlayan proje okullardaki 8 yılını dolduran öğretmenlerin başka okullara tayin etmesine yönelik uygulamaya mahkemeden öğretmenin göreve iade kararı çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, İstanbul İdare Mahkemesi İstanbul, İzmir ve Ankara'daki köklü liselerde yıllardır görev yapan öğretmenlerin bu öğretim yılı başında okullarından adeta sürgün edilmesine sebep olan “Proje Okul Yönetmeliği” hakkında emsal oluşturabilecek nitelikte bir karar aldı. Öğretim yılı başında Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde 8 yılını doldurduğu gerekçesiyle başka bir okula tayin edilen öğretmen Aslıhan Cengiz Bayar'ın avukatı İlkay Bahçetepe tarafından açılan davada mahkeme, Bayar'ın Haydarpaşa Anadolu Lisesi'ndeki görevine iade edilmesine karar verdi. Kararın ardından Bayar'ın 30 gün içinde göreve iade edilmesi gerekiyor.

Mahkeme verdiği kararda, proje okul öğretmen atamalarına ilişkin esasların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmaması gerekçe gösterildi. Ayrıca atamalarda liyakat ve kıdem gözetilmediğine de yer verildi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan avukat İlkay Bahçetepe, davada proje okul uygulamasının soyut ve dayanaksız olduğunu, öğretmenlerin keyfi işlemlerle görevden alındığını iddia ettiklerini, mahkemenin de bunu onayladığını söyledi. Daha önce Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nden atanan bir başka öğretmen için de benzer bir karar alındığını belirten Bahçetepe sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz konusu karar alındıktan sonra müvekkilim okuluna iade edilmiş, ama birkaç gün içinde yeniden başka bir okula atanmıştı. Bu uygulamanın ardından biz mahkemeden yeni bir karar aldırmıştık. Böyle uygulamalar görevi kötüye kullanma kapsamında değerlendirilir.”

Müvekkili hakkında alınan kararın, sürmekte olan benzer davalara emsal oluşturmasını beklediklerini söyleyen Bahçetepe, atamaların üzerinden 60 günden fazla süre geçtiği için yeni dava açılmasının ise mümkün olmadığını sözlerine ekledi.