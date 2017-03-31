Malkoç’tan YGS’ye giremeyenler için açıklama

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, YGS'ya giremeyenler için, "Biz idareden cevabın hızlanması için gerekli görüşmeleri, temasları yaptık. İdareden istediğimiz belgeler, bilgiler geldiğinde de kararı en kısa zamanda hukuka uygun bir şekilde açıklayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, YGS'ya giremeyenler için, "Biz idareden cevabın hızlanması için gerekli görüşmeleri, temasları yaptık. İdareden istediğimiz belgeler, bilgiler geldiğinde de kararı en kısa zamanda hukuka uygun bir şekilde açıklayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, YGS’ye giremeyen öğrencilerin durumuna ilişkin, ÖSYM ile yazışmaların olduğunu belirterek, “Biz idareden cevabın hızlanması için gerekli görüşmeleri, temasları yaptık. İdareden istediğimiz belgeler, bilgiler geldiğinde de kararı en kısa zamanda hukuka uygun bir şekilde açıklayacağız” dedi.

Memur-Sen'e ziyarette bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Malkoç, YGS'ye alınmayan öğrencilerin mağduriyetine ilişkin soru üzerine, “Bu sınavda ÖSYM'nin koyduğu bazı kurallar oldu. İdare kural koymakta hakkıdır. Kimsenin bir şey söylemesi söz konusu değil. Bu hakkı kamu gücünü kullanan idareci arkadaşların kuralı koyarken temel hak ve özgürlüklerin önüne engel koymamalı kısıtlama getirmemeli. Kamu denetçiliği açısından olaylara böyle bakıyoruz. Anayasanın 42'nci maddesinde eğitim, öğretim hakkı temel haklardan düzenlenmiş, genç yavrularımız ‘sınav saat 10.00'da’ diyorlar. ‘Sınav saatine 10 dakika kala geldik, sınava girmedik, bu bir hak kaybıdır’ diyorlar. Arkadaşlarımız gerekli incelemelerini yapıyor. ÖSYM ile ilgili yazışmalar oldu. Bu arada sınav sonuçları açıklandı. Biz idareden cevabın hızlanması için gerekli görüşmeleri, temasları yaptık. İdareden istediğimiz belgeler, bilgiler geldiğinde de kararı en kısa zamanda hukuka uygun bir şekilde açıklayacağız. Öğrencilerimizin bir kısmı kapıdan döndü. Bunlarla ilgili tutanak yok ama kamera kayıtları var. Basına yansıyanlar var. Bu arada belki sınava gitmediği halde ‘benim de hakkım zayi oldu' diyecek olanlar var. Oradaki ayrımı yapmak gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

YDS ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE UYARI

Malkoç, yaklaşan Yabancı Dil Sınavı (YDS) için de söz konusu zaman prosedürünün geçerli olacağına dikkat çekerek, öğrencilere şu uyarıda bulundu:

“2 Nisan'da Yabancı Dil Sınavı var. Arkadaşların bize intikal ettirdiklerine göre aynı kuralı ÖSYM burada da işletecekmiş, kural koyma hakkını yasalar onlara vermiş. Arkadaşların dikkat edeceği husus şudur. Bu kuralları koyarken, sınava girecek olan insanların temel haklarını sekteye uğratmamaları, bunun alanını daraltmamaları, eğitim, öğretim hakkını kullanmalarını engelleyecek kural koymamaları gerekir.”

Söz konusu durumun çözümüne yönelik ise Malkoç, “Hukukun içerisinde her şeyin çözümü vardır. Şu anda açıklama yapamayacağız. Arkadaşlarımız gereken çalışmayı yapıyorlar. Kararı en kısa zamanda açıklayacağız. Bazı belge ve bilgilerin idareden bize intikal etmesi gerekiyor onu bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.