MEB açıkladı: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama! (Sözlü Sınav)

MEB'den beklenen açıklama geldi ve sözleşmeli öğretmenlik adaylarının gireciği sözlü sınav yani sözlü mülakat yerleri ilan edildi.

MEB'den beklenen açıklama geldi ve sözleşmeli öğretmenlik adaylarının gireciği sözlü sınav yani sözlü mülakat yerleri ilan edildi.

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuran adayların beklediği açıklama geldi ve MEB, sözleşmeli öğretmenlik için adayların gireceği sözlü mülakatların yapılacağı yerleri açıkladı. Sözlü mülakatlar Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) gerektirmeyen bölümler için 3-7 Nisan, Öğretmenlik Alan Bilgisi gerektiren alanlar için 24.04- 13.05 2017 tarihlerinde yapılacak. Mülakat yerinizi aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

Mülakat yeri sorgulama için tıklayınız

Adayların mülakat yerlerini öğrenebilmeleri için MEB’in sınav sorguları sayfasından erişebilecekleri (yukarıdaki bağlantı) sayfada T.C. kimlik numaraları ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara girmeleri gerekmektedir.

MEB’in verdiği bilgilere göre adayların mülakattan 60 ve üzeri puan almaları gerekiyor. Başarılı adaylar sözleşmeli öğretmenlik için tercih yapma hakkını kazanacaklar.