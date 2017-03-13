MEB: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2. dönem)

Bu hafta sonu AÇIk Öğretim Lisesi öğrencileri 2. dönem sınavlarına girecekler. Peki AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak yani sınava giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte AÖL sınavları ile ilgili detaylar...

Bu hafta sonu AÇIk Öğretim Lisesi öğrencileri 2. dönem sınavlarına girecekler. Peki AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak yani sınava giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte AÖL sınavları ile ilgili detaylar...

Açık Öğretim Lisesi yani AÖL sınavlarına kısa bir süre kaldı. Bu hafta sonu öğrenciler 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem AÖL sınavlarına girecekler. 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak sınavlara öğrencilerin nerede gireceği ise henüz belli olmadı. AÖL öğrencileri merakla sınav yerlerinin belirtileceği sınava giriş belgelerinin yayımlanmlasını bekliyorlar. Yarın yani 14 Mart günü MEB sınav giriş yerlerini açıklayacak. Öğrenciler http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınava girecekleri yeri öğrenebilecekler.

AÖL SINAV TAKVİMİ

AÖL sınav takvimine göre yarın yani 14 Mart Salı günü öğrenciler internetten sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler ve 18-19 Mart’ta sınavlar gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? AÖL takvimine göre sonuçların açıklanması 21 Nisan tarihinde olacak. Bunu da takiben 08-18 Mayıs tarihlerinde 3. dönem kayıtları alınmaya başlanacak. 1-2 Temmuz tarihilerinde yapılacak 3. dönem sınavlarının sonuçları da 31 Temmuz 2017’de ilan edilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI

Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.