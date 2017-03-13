MEB: AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2. dönem)

Açık Öğretim Lisesi yani AÖL sınavlarına kısa bir süre kaldı. Bu hafta sonu öğrenciler 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem AÖL sınavlarına girecekler. 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak sınavlara öğrencilerin nerede gireceği ise henüz belli olmadı. AÖL öğrencileri merakla sınav yerlerinin belirtileceği sınava giriş belgelerinin yayımlanmlasını bekliyorlar. Yarın yani 14 Mart günü MEB sınav giriş yerlerini açıklayacak. Öğrenciler http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden sınava girecekleri yeri öğrenebilecekler.
AÖL SINAV TAKVİMİ
AÖL sınav takvimine göre yarın yani 14 Mart Salı günü öğrenciler internetten sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler ve 18-19 Mart’ta sınavlar gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? AÖL takvimine göre sonuçların açıklanması 21 Nisan tarihinde olacak. Bunu da takiben 08-18 Mayıs tarihlerinde 3. dönem kayıtları alınmaya başlanacak. 1-2 Temmuz tarihilerinde yapılacak 3. dönem sınavlarının sonuçları da 31 Temmuz 2017’de ilan edilecek.
Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:
Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.