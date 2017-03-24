‘MEB’in şube müdürü atamalarını yeniden değerlendirmesi gerekiyor’

MEB'in mülakat sonuçlarına göre şube müdürü atamasına karşılık yapılan itirazda Danıtaştay nihai kararı verdi. Danıştay, MEB’in işlemin yürütülmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazı reddetti. CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil ise, “MEB’in beklediği nihai karar çıktığına göre şimdi Bakan’ın sözünü tutup mahkeme kararlarına uyması ve bu atamaları yeniden değerlendirmesi gerekir” diye konuştu.

MEB'in mülakat sonuçlarına göre şube müdürü atamasına karşılık yapılan itirazda Danıtaştay nihai kararı verdi. Danıştay, MEB’in işlemin yürütülmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazı reddetti. CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil ise, “MEB’in beklediği nihai karar çıktığına göre şimdi Bakan’ın sözünü tutup mahkeme kararlarına uyması ve bu atamaları yeniden değerlendirmesi gerekir” diye konuştu.

2014 yılında mülakat sonuçlarına göre yapılan MEB şube müdürü atamalarına yapılan itiraz için nihai karar çıktı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, MEB'in bin 709 şube müdürü atamasına ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazı reddetti. Buna göre, MEB’in bu atamaları yeniden değerlendirmesi gerektiği belirtiliyor.

Bilindiği üzere yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması ile atama yapılması yerine sadece sözlü sınav puanıyla atama yapılması, şube müdürü adaylarının dava açmasına neden olmuştu. Üç yıllık bu süreçte 10 Haziran 2016 tarihine kadar bireysel davalarını kazanan adayların atamaları yapılmıştı. Ancak bu tarihten sonra MEB, mahkeme kararlarını uygulamayarak atamaları yapmamıştı.

Süreci yakından takip eden TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, sözlü sorularının yanısıra 22 Ekim 2016'da bir de yazılı olarak konuyu Bakan İsmet Yılmaz'a sormuştu. 31 Ocak 2017'de gelen yanıtta da Bakan konuya ilişkin şu ifadelerde bulunmuştu:

“Dava konusu edilen talep doğrultusunda işlem yapılması, bin 709 kadroya 16.04.2014 tarihinde yapılan atamanın iptal edilerek geri alınması ile mümkündür. Bu hali ile tek başına davacıların atanmaması işlemi niteliği taşımadığından işlem sadece davacılara münhasır değildir ve sözlü sınavda başarılı olan diğer şube müdürü adaylarını da ilgilendirmektedir. Bu konuda nihai karar henüz verilmemiştir. Şayet dava ile ilgili nihai iptal kararı verildiği takdirde, bin 709 şube müdürü kadrosuna atama yeniden değerlendirileceğinden davacıların talebi de kendiliğinden yerine gelmiş olacaktır.”

MEB'in beklediği nihai karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan 20 Mart'ta çıktı. Buna göre; Danıştay 2. Dairesi'nin 1 Aralık 2016'da verdiği “Bin 709 şube müdürü atamasına ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması” kararına itiraz eden MEB'in yaptığı itiraz reddedildi. Diğer bir deyimle, bin 709 şube müdürü ataması işleminin yürütülmesinin durdurulması onanmış oldu.

GÖZLER MEB’DE

Şimdi gözler MEB'de. CHP'li İrgil'in soru önergesine verdiği yanıtta; “Nihai iptal kararı verildiği takdirde, bin 709 şube müdürü kadrosuna atama yeniden değerlendirileceğinden davacıların talebi de kendiliğinden yerine gelmiş olacaktır” diyen MEB'in silbaştan atama yapması bekleniyor.

İrgil de Bakan İsmet Yılmaz'ın verdiği sözü tutması gerektiğini belirtiyor: “Bakan herhalde sözünü tutar ve şube müdürlerinin aritmetik ortalamaya göre yeniden atamaları yapılır. Sonuçta kendisi bir hukuk adamı. TBMM Genel Kurulu'nda da mahkeme kararlarına uyacağını birçok kez ifade etmişti. Şimdi kendisine bu sözünü hatırlatıyorum.”