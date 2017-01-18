Milli Eğitim, müfredatta aile planlaması ayarı da yapmış

Mevcut müfredatta yer alan “Aile planlaması ve sık doğum yapmanın zararlarıyla ilgili okuma metni verilmesi” önerisi, yeni müfredat taslağına konulmadı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), ilkokuldan liseye kadar tüm eğitim sistemini sil baştan düzenlemesine yönelik tartışmalar sürerken, taslak müfredatta doğum kontrolü ve aile planlamasına yönelik eğitimin de kaldırıldığı ortaya çıktı.MEB, eğitimde sadeleşme amacıyla 2 yıldır üzerinde çalıştığı ilkokul, ortaokul ve lise taslak müfredatını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Kamuoyunun görüşünün alınmasının ardından tamamlanıp 2017-2018 öğretim yılında uygulanmaya başlanacak olan ‘müfredatta sadeleştirme' adına “Atatürkçülük” kavramı Sosyal Bilimler derslerinin müfredatından çıkarıldı, Atatürk'ün işlenişinin kapsamı daraltıldı, Milli Mücadele'nin en önemli isimlerinden biri olan eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün adı ders kitaplarından çıkarıldı. Sadeleştirmeden Darwin'in “Evrim Teorisi” de payını aldı. Evrim Teorisi ders programından çıkarıldı.

ÜNİTELERİN İÇERİĞİ KISALTILDI

Tartışma yaratan ‘sadeleştirme'lerden biri de üreme ve ergenlik konuları oldu. Mevcut müfredatta öğrencilere aile planlaması ve sık doğum yapmanın zararlarıyla ilgili okuma metni verilmesi önerilirken, yeni müfredatta bu konular yer almadı. 6. Sınıf Fen dersinde ayrıntılı işlenen “İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme ile Ergenlik ve Sağlık üniteleri” ise 7. Sınıf'ın ikinci dönemine kaydırıldı. Ünitelerin içeriği de kısaldı. Yeni müfredat, üreme organlarının şema üzerinde gösterilmesi; sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkinin açıklanması ile sınırlandırıldı.

Erdoğan ve Akdağ da gündeme getirmişti

Aile planlamasına yönelik verilen eğitimin müfredattan kaldırılması AKP kadrolarının doğum kontrolüne ilişkin açıklamalarını hatırlattı. Her fırsatta üç çocuk tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yıllarca doğum kontrolü ihaneti yapıldığını söylemişti. Erdoğan, “Nüfus planlamasıymış, doğum kontrolüymüş, hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayışın içinde olamaz. Rabbim ne diyorsa, sevgili Peygamberimiz ne diyorsa biz o yolda gideceğiz. Bunun için de birinci derecede görev annelerindir” demişti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise “Nüfus planlaması, aile doğum kontrolü şeklinde konuşanlar cehaletlerini konuşturuyorlar. 30 yıl öncesini konuşuyorlar. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim toplumuza uygundur. Türk toplumunun da hızlı yaşlanma riski var. Doğumu teşvik eden bir kişiyim. Buna aileler karar verir” açıklaması yapmıştı.

Ders kitaplarının içeriği değişecek

Yeni müfredatla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın her öğretim yılı başında öğrencilere dağıttığı milyonlarca ders kitabının da değişmesi gerekecek. Eğitim-Sen, kitapları hazırlayacak komisyonun önem taşıdığını belirterek, “Müfredat hangi komisyon tarafından hazırlanacak? Bu komisyonun özelliği, vizyonu, amacı bu aşamada çok önemli.

Çünkü bu yaklaşımla müfredat, komisyona göre kitapta vücut bulacak gibi görünüyor” dedi. MEB'in 2016 yılı bütçe kitapçığına göre, Bakanlığın 2003 yılında uygulamaya başladığı ‘'Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi'' kapsamında 2003-2015 yılları arasında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 1 milyar 585 milyon 654 bin 106 kitap dağıtıldı. Kitaplar için ödenen rakam ise 2 milyar 536 milyon 957 bin lira.