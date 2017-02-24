Ödüllü mimardan özgürlükçü anaokulu tasarımı!

Mimari ile eğitim bu özgürlükçü anaokulunda buluşuyor. Ödüllü Japon mimar Takaharu Tezuka, temelde sadece bir çatıdan oluşan özel anaokulu tasarımını TED konferasında anlattı.

Mimari ile eğitim bu özgürlükçü anaokulunda buluşuyor. Ödüllü Japon mimar Takaharu Tezuka, temelde sadece bir çatıdan oluşan özel anaokulu tasarımını TED konferasında anlattı.

Çocuklar için ortam ve eğitim tesisleri alanlarında tasarım ödüllerine sahip ünlü Japon mimar Takaharu Tezuka, TED konferasında 2007 yılında tasarladıkları özgürlükçü anaokulunu anlattı. Mimari yapısı teknik olarak aslında sadece bir çatıdan ibaret olan bu anaokulunda çocuklar sınırlar ve duvarlar olmadan öğreniyorlar, eğleniyorlar, sosyalleşiyorlar ve yardımlaşıyorlar. Tezuka konuşmasında anaokulunun tasarım sürecini ve felsefesini okulun ve okuldaki çocukların sevimli görüntüleri eşliğinde anlatıyor.

TAKAHARU TEZUKA KİMDİR?

1964 Tokyo doğumlu olan Takaharu Tezuka, Musashi Teknoloji Enstütüsü ve Pensilvanya Üniversitesinde mimarlık eğtimi aldı. Daha sonra Londra’ya giderek Richard Rogers Partnership mimiarlık firamsında 4 yıl çalıştı. 1994 yılında eşi Yui Tezuka ile birlikte Tokyo’da Tezuka Architects mimarlık firmasını kurdu. Çift özelilkle okul, hastane ve ofis tasarımlarında insan aktiviteleri ve insanlar arasındaki bağı öne çıkarmaya önem veriyor.