Öğrencilerin sabırsız bekleyişi… Yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Planlarını netleştirmek isteyen öğrenci ve veliler Şubat tatili ne zaman diye araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl sömestr yani yarıyıl tatili tarihini belirledi. 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte yarıyıl tatilinin merak edilenleri...

Öğrenciler senenin ortasında dinlenme imkanı bulacakları yarıyıl tatili büyük bir hevesle bekliyor. Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatilinin tarihi belli mi? MEB’in paylaştığı bilgilere göre 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr) ne zaman başlıyor, soruları cevabını buldu. İşte detaylar…

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimiyle birlikte 15 tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017‘de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

2018 YILI RESMİ TATİLLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

15 TATİL İÇİN ÖNERİLER

Özellikle bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.