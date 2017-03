Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, öğretmenler için performans kriterini eleştirerek, “Öğretmenlerimize not uygulamasını doğru bulmuyorum” dedi.

‘Öğretmenlere not uygulaması doğru değil’

Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, öğretmenler için performans kriterini eleştirerek, “Öğretmenlerimize not uygulamasını doğru bulmuyorum” dedi.

Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın ‘öğretmenlere performans kriteri getirmek istiyoruz' açıklamalarını değerlendirdi. Demir, “Özel ihtisas gerektiren bir meslek grubuna not verilmesini doğru bulmuyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanan öğretmene veliler ve öğrencilerin not vereceği performans sistemi uygulaması hakkında konuşan Türk Eğitim-Sen İzmir Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, yasalarımızda öğretmenliğin özel bir ihtisas gerektiren bir meslek grubu olarak tanımlandığını belirterek, “İhtisas; Türk Dil Kurumu tarafından ‘uzmanlık, uzmanlaşma’ şeklinde tanımlanmaktadır. Kanunda geçen özel bir ihtisas mesleği tanımı ile öğretmenlik mesleğinin ihtisas dışında özel bir ihtisas gerektiren bir meslek gurubu olduğu ifade edilmektedir. Özel bir ihtisas gerektiren bir görevi ifa eden öğretmenlerimize velilerin ve daha ileri boyutta öğrencilerin not verecek olmasının düşünülmesi dahi kabul edilemez bir durumdur. Bir özel ihtisas mesleğinin icra eden öğretmenlere not verilecekse bu konuda daha üst düzeyde ihtisas sahibi ya da bu konuda objektif kriterlere bağlı değerlendirmeler konusu masaya yatırılabilir. Bu durumda öğretmenlik mesleğine artı değer katabilecek konular üzerinden konu tartışmaya açılabilir” diye konuştu.

Sistemin uygulanmasıyla öğretmen ve öğrencilerin karşı karşıya geleceğini öne süren Demir, şunları söyledi:

“Bakanlığımızın bu düşünceden ivedilikle vazgeçmesi ülkemiz eğitim geleceği açısından çok büyük önem arz etmektedir. Milli eğitim camiasında gerek yönetici gerekse öğretmen performans değerlendirme sistemleri denenmiş ve sonucu mahkemelere taşınmış bir süreçtir. Bu süreçleri ve eğitim sistemimizde açtığı yaraları görmezden gelerek böyle bir uygulamaya geçileceğine dair açıklamalar tabir yerindeyse talihsiz açıklamalardır.”