Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman alınacak? İşte MEB açıklaması

Sömestr tatili yaklaşmaya başladı. Hem öğrenciler hem velileri tatillerini planlamaya başladılar. MEB bu yıl sömestr yani yarıyıl tatili tarihlerini belirledi. Böylece Okullar ne zaman kapanacak? Sömestr tatilinin tarihi belli mi? 15 tatil ne zaman başlıyor? soruları da cevap bulmuş oldu. İşte 2018 yılının tüm resmi tatil günleri ve ayrıntılar...

kullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor? Bütün öğrenci ve veliler 15 tatil sömestr planlarını yapmaya başladılar. Tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini merak eden öğrenci ve veliler Okulların kapanma tarihi belli mi? sorusunu da sormaya başladılar. İşte tüm bu soruların cevabı, MEB açıklaması ve 2018 yılının resmi tatil günleri…

Mevcut eğitim yılının Ocak-Şubat aylarını kapsayan iki haftalık döneme yarıl tatili yani sömestr olarak adlandırılır. Bu yarıyıl tatili hazırlıkları şimdiden başladı. Ancak hem veliler hem öğrenciler planlarını yaparken okulların sömestr tarhinin ne zaman olacağını da merak ediyor. Her yıl MEB tarafından belirlenen 15 tatil ne zaman? sorusu da cevap buldu. Peki bu yıl yarı yıl yani sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB açıklaması ve resmi tatiller…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimiyle birlikte 15 tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017‘de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

15 TATİL İÇİN ÖNERİLER

Özellikle bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.

2018 YILI RESMİ TATİLLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil