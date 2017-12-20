Orchestra’Sion Piyano Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından düzenlenen 3. İstanbul- Orchestra'Sion-Uluslararası Piyano Yarışması sonuçlandı.

Görkemli bir gala gecesi ve ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. 15 ülkeden 69 adayın başvurduğu yarışmada gösterdiği üstün başarıyla Singapurlu yarışmacı Shaun Choo birinciliğe layık görülürken, Rus yarışmacı Georgy Voylochnikov ikinci, Gürcistanlı yarışmacı Mamikon Nakhapetov da üçüncü oldu. Emre Yavuz ise Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Jüri başkanı Vahan Mardirossian, yarışmacıların düzeyinin her sene daha iyi olduğunu dile getirerek, farklı ülkelerden profesyonel ve çok üst düzey adayların katılımına dikkati çekti. Jüri üyesi piyanist Gülsin Onay da “Yarışmaya bu sene olağanüstü piyanistler katıldı. Bu piyanistleri adeta konserdeymiş gibi dinledik” dedi.