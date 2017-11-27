ÖSYM Ales için tarih verdi mi? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları, ÖSYM internet sitesi üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava giren adaylar "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna bir cevap bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...

Her yıl iki defa gerçekleşen ALES sonuçlarının açıklanma tarihi merakla araştırılıyor. 19 Kasım tarihinde tüm Türkiye’de gerçekleştirilen sınavın ardından ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştıran öğrenciler sık sık ÖSYM’nin resmi sitesine giriş yapıyor. İşte ALES sonuçlarına dair ayrıntılar…

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, ALES sonuçları 21 Aralık 2017 tarihinde gün içerisinde adayların erişimine açılacak.

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor. Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.