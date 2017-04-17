Skandalda ‘bazı’ düzeltmesi

ÖSYM, bugün yaptığı açıklamada, 'yükseköğretim kurumlarında bulunan yüksekokulların kapatılarak bünyesinde yer alan programların fakültelere aktarılması nedeniyle, YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan programlara LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verildiğini' belirtti. Bu açıklamayla 'yüksekokulları kapatan' ÖSYM, ardından açıklamasına 'bazı'yı ekleyerek, yaptığı yanlışı düzeltti. Ancak yapılan bu değişikliğin LYS'nin son başvuru tarihi olan bugün duyrulması da eleştiri nedeni oldu.

ÖSYM, bugün skandal bir açıklama yaparak, ‘yüksekokulları’ kapattı. ÖSYM, yaptığı açıklamada, “Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında bulunan yüksekokulların kapatılarak bünyesinde yer alan programların fakültelere aktarılması nedeniyle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan programlara (Örneğin; Antrenörlük Eğitimi, Perfüzyon programları gibi.), LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

İLK AÇIKLAMA:

2017-ÖSYS'de, yüksekokulların kapatılması nedeniyle fakültelere aktarılan ve bu doğrultuda puan türü değişen ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, LYS puanlarının hesaplanabilmesi için 2017-LYS'lere başvuru yapmaları gerektiği önemle duyurulur.” dedi.

ÖSYM ardından yaptığı açıklamada, ‘bazı’ kelimesini ekleyerek, “Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında bulunan bazı yüksekokulların kapatılarak” şeklinde değiştirdi. ÖSYM, hem yaptığı açıklamalarda dikkatli olmaması hem de yapılan değişikliğin LYS’ye başvurunun son günü olan bugüne denk getirilmesi konusunda eleştirildi.

DÜZELTİLEN AÇIKLAMA: