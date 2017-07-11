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ÖSYM’den açıklama: Matematikte iki soru değerlendirme dışı

ÖSYM’den yapılan açıklamada Matematikte iki sorunun değerlendirme dışı olduğu kaydedildi.

21:4511 Temmuz 2017
Eğitim
ÖSYM’den açıklama: Matematikte iki soru değerlendirme dışı
ÖSYM’den yapılan açıklamada Matematikte iki sorunun değerlendirme dışı olduğu kaydedildi.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“LYS-1 Matematik Testinin Temel Soru Kitapçığındaki 75. ve 76. soruların Ortaöğretim İleri Düzey Matematik (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) öğretim programının ID.12.7.1.2 numaralı ‘Uzayda iki doğru; iki düzlem; bir düzlem ve bir doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve uygulamalar yapar' kazanımı kapsamında olduğu ancak Ortaöğretim İleri Düzey Matematik 12. Sınıf Ders Kitabında Uzayda Doğru ve Düzlem ünitesinin bu kazanımları tümüyle kapsamadığı tespit edildiğinden bu iki sorunun değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir”

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Son güncelleme: 22:0011.07.2017
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