Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman? ÖGG soru ve cevapları yayınlandı mı?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar büyük heyecan içinde sınavda ter döktüler. Özel güvenlik sınavına giren adaylar sınavdan kaç puan alırlarsa sınavı geçecekler? Özel güvenlik sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Özel güvenlik sınavı resmi sonuçları nereden kontrol edilecek?
ÖGG – ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 03 Aralık Pazar günü 10.00’da gerçekleşen 73. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, başkanlık tarafından belirlenen 15 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;
Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,
Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve
Atıştanda 3 isabet yapsan
60 soru * 1 puan =60 puan
15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan
Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN KONTROL EDİLECEK?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı sitesinden temel eğitim sınav sonuç ekranından sınav sonuçları kontrol edilebilecek. İlgili ekrana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.