Özel okul kayıtları bugün başlıyor!

Bugün başlayan özel okul kayıtları 13 Temmuz'a kadar sürecek. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, özel okulun nasıl seçilmesi gerektiğini anlattı...

Özel okul kayıtları bugün başladı. Kayıtlar, 13 Temmuz’a kadar sürecek. Bununla birlikte, velileri de okul seçimi telaşı sardı. Türkiye Özel okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, özel okul seçiminin nasıl yapılmasını gerektiğini anlattı.

Öncelikle velilerin özel okulu tercih etme nedenlerini anlatan Dal, birinci olarak yabancı dili neden olarak sıraladı: “Resmi okullarla özel okullar kıyaslandığında özel okulların yabancı dile yoğunlaşmaları, buna verdikleri önem ortaya çıkıyor. İkinci nedense özel okullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı. Devlette bir öğretmene ortalama 20 öğrenci düşerken, özel okulda bir öğretmene 7-8 öğrenci düşüyor. Bu da eğitimi, kaliteyi artıran bir unsur.”

Bunun dışında özel okulların kampüsleriyle öne çıktığını vurgulayan Dal, “Özel okullar hem sanat hem spor hem de eğitim anlamında kendisini beğendirmek zorunda. Çünkü kendisinin takdir edilmesi durumunda tercih edileceğini biliyor. Bu nedenle de kendimizi en güzel şekilde sunmak zorundayız” dedi. Ayrıca özel okulların dünyadaki eğitim trendlerini takip edip, okullarında uygulamaya gayret ettiğini kaydeden Dal, “Bunun yanında öğretmen faktörü çok önemli. En iyi lokasyonu bulup, en güzel binayı yapıp, en kaliteli şekilde tefriş edip üstüne en iyi teknolojiyi koysanız da bunların önüne gelecek değer öğretmen. En iyi öğretmeni bulmak zorundasınız. Biz öğretmeni seçerken de süreç içinde de donanımlarını artırmaya çalışıyoruz. Bu da özel okulculuğun en can alıcı noktası” diye konuştu.

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Okul ve ev arasındaki mesafe ne kadar olmalı?

Dal, okul seçimini kategorilere ayırarak, ana sınıfı öğrencileri için şu önerilerde bulundu: “Lise talebesiyle anaokulu öğrencisinin okul seçimi çok farklı bir şey. Anaokulu ve ilkokul çocuklarımız için birinci derecede eve yakın okullar tavsiye ediyorum. Çocukların yollarda perişan olması acımasızlık. Yarım saatlik bir mesafe içinde olan okullar tercih edilmeli. Ortaokul talebesi için alanı biraz daha genişletebilirsiniz. Maksimum 45 dakikalık mesafe tercih edilebilir.”

Eğitim kurumunu gezip, görün

Seçim yaparken velilerin mutlaka okulları gezip görmesi gerektiğini kaydeden Dal, “Okullar bunlar için tanıtım günleri düzenliyor, velileri bekliyor. Burada hem binanın fiziki yapısını görecekler hem de eğitim kadrosuyla tanışacaklar. Ayrıca öğretim metodu, yabancı dili öğretme şekli, matematikte nasıl bir program izlediği konusunda velilin kafasında bir şey oluşacak” diye konuştu.

Eski mezunlardan bilgi alın

Dal, reklam görerek okul tercihi yapılmacağını vurgulayarak, “Köklü okulsa eski mezunlarının nerede olduğuna, şu anda okuyan öğrencilerine ulaşıp, bilgi alın. Çocuğunuzun günde 8-10 saati kimlerle nerede geçireceğini bilmeniz lazım. O yapıyı tanımak en önemli kriterlerden biri” dedi.

Okulun hayat başarısına bakın

Lisenin bambaşka bir şey olduğunu vurgulayan Dal, “Çocuğunuzun yapısına göre bir okul seçin. Üniversiteye hazırlık yeridir lise. Velilere tavsiyem, sınav başarısına değil, hayat başarısına bakın. Sınav merkezli bir öğretim kesinlikle yanlış bir metoddur. İstatistikler şunu söylüyor; bir okulun öğrencinin sınav noktasındaki etkisi maksimum yüzde 10. Yani sınav başarısı sizin çoğunuzla, aile yapınızla ilgili bir durum. Bu nedenle okulda öğrenme metodu, öğretmenlerin öğrenciye yaklaşımı önemli kıstas” dedi.