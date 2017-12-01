Prof. Dr. Akyol: 10 yıl öğretmene ihtiyaç yok

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayati Akyol, 1 milyondan fazla öğretmen adayının atama beklediğini belirterek, "Ben iyimser davranayım, 10 yıl öğretmene ihtiyaç yok. Sosyal medyada soruyorlar, 'Biz neden atanamıyoruz' diye. İhtiyaç yok da onun için. Bu sistemlerin içerisinde ahlaksızlık yapılıyor. Ağır bir kelime. O ahlaksızlıkların düzeltilmesi gerekiyor. Yapılması gereken önemli işler var. Onlar yapılmıyor, herkes öğretmenliğe yönlendiriliyor. Bu memleketin çocuğuna, gençliğine ihanet ediliyor" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ’21.Yüzyılda Öğretmen Yetiştirmek: Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu konferans düzenlendi. MAKÜ Konferans Salonu’ndaki konferansa Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Akyol konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Akyol, Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı üniversitelerin katılımıyla ‘Öğretmen İstihdam Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerini Geliştirme Projesi’ hazırlandığını, bunun daha halen uygulandığını söyledi. Bu çalışma sonucuna göre öğretmenlerin yüzde 52’sinin kendi alanları dışında çalıştığına dikkati çeken Prof. Dr. Akyol, şunları söyledi:

“Yani A alanındaki bir öğretmen, B alanında eğitim veriyor. Bana göre bu Cumhuriyet dönemi öğretmen yetiştirme politikasının iflası demektir. Bu uygulamalar hala devam ediyor. Norm fazlası öğretmeni özel eğitim öğretmeni yapıyorlar. Eğitim fakülteleri 30 küsur alanda öğretmen yetiştiriyor. Talim Terbiye Kurulu eskiden eğitim kuruluydu, şimdi eğitim emlakçılığı yapıyor. Eğitim öğretim işlerinin dışına çıkarıldı, sadece kitap değerlendirmesiyle uğraşıyor.”

‘GENÇLİĞE İHANET EDİLİYOR’

2016 yılında 455 bin 119 kişinin öğretmen olma umuduyla KPSS’ye girdiğini, 2016 yılında atanan öğretmen sayısının ise 49 bin 15 olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hayati Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerisi meydanlarda tehlikeli bir potansiyel güç olarak bekliyor. Türkiye’deki 92 eğitim ve eğitim bilimleri fakültesinde öğretmen olma amacıyla 228 bin 279 kişi eğitim görüyor. Fen, edebiyat, ilahiyat ve toplum bilimleri fakültelerine devam edenlerle birlikte 653 bin 899 öğretmen adayı var. Diğer alanlar ve pedagojik formasyon alanlarla bu rakam 1 milyonu aşmaktadır. 1 milyondan fazla öğretmen adayı atama bekliyor. 2018 yılında 20 bin öğretmen atanacak, hadi 30 bin olsun. Bu hesapla baktığımızda 20 yıl bu ülkenin öğretmen atamaya ihtiyacı yok. Ben iyimser davranayım, 10 yıl öğretmene ihtiyaç yok. Sosyal medyada soruyorlar, ‘Biz neden atanamıyoruz’ diye. İhtiyaç yok da onun için. Bu sistemlerin içerisinde ahlaksızlık yapılıyor. Ağır bir kelime. O ahlaksızlıkların düzeltilmesi gerekiyor. Yapılması gereken önemli işler var. Onlar yapılmıyor, herkes öğretmenliğe yönlendiriliyor. Bu memleketin çocuğuna, gençliğine ihanet ediliyor.”

MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Acar da dünyada acımasız bir rekabetin var olduğunu söyledi. Ne kadar kaynak olursa olsun yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu kaydeden Prof. Dr. Acar, “Yetişmiş insan gücünüz yoksa hayatınızı sürdürmeniz mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’na 2002 yılında 10 milyar TL kaynak ayrılırken, 2017 yılında 63 milyar TL kaynak ayrılıyor. Nesillerin yetiştirilmeye ihtiyacı var, bunu da öğretmenlerimiz yetiştirecek” dedi.

MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Sibel Karakelle ise öğretmenliğin bilgi yanında tecrübe kazanma, gençliği geleceğe yani istikbale hazırlama mesleği olduğunu söyledi.