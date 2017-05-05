Rehberler Antalya’da buluştu

Okan Üniversitesi, bu yıl ikincisini düzenlediği Büyük Rehberlik Buluşması’nda Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan rehber öğretmenleri Antalya Marco Polo Otel’de ağırladı.

500 rehber öğretmenin biraraya geldiği buluşmada, Sadık Gültekin, Salim Ünsal, Sait Gürsoy, Onur Soğuk ve Cihan Yeşilyurt'un katılımıyla ‘Ezber Bozan Tercih’ paneli düzenlendi. Panelde rehber öğretmenler Okan Üniversitesi’nin son dönemdeki sağlık yatırımları, Okan International Miami ve burs olanakları hakkında bilgi aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alinur Büyükaksoy ve Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin Okan Üniversitesi'nin yeniliklerini dile getirdi.

Panelde konuşan, Servet Gülsün Şirin “Türkiye'de ilk Aday İlişkileri Müdürlüğünü biz kurduk” derken, 40'tan fazla ilde 100 bin lise öğrencisiyle bir araya geldiklerini de belirtti. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ise rehber öğretmenlerin gençlerin geleceğini şekillendirmede çok önemli görevleri olduğunu söyledi. Okan ayrıca Okan Üniversitesi'nin üniversite-sanayi işbirliğine çok önem verdiğini anlattı ve Türkiye'de ilk Girişimcilik Dersi'ni Okan Üniversitesi'nin başlattığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından rehber öğretmenler Sadık Gültekin, Salim Ünsal, Sait Gürsoy, Onur Soğuk ve Cihan Yeşilyurt'un Ezber Bozan Tercih panelindeki konuşmalarını dinleme fırsatı buldu. Eğitim yazarı Sadık Gültekin Türkiye'de en çok tıp, hukuk, mimarlık bölümlerinin tercih edildiğini söyledi ve “Gençler ne kadar çok soru çözüp çalışırsa sınavı kazanma ihtimali artar” dedi. Eğitim yazarı Sait Gürsoy ise “Günümüzde artık üniversiteler öğrenci seçmiyor, öğrenciler üniversite seçiyor” yorumunda bulundu.

Cihan Yeşilyurt “Üniversiteye girişte her yıl daha kaotik bir ortam oluyor. Bu tercihlere de yansıyor” derken, Salim Ünal 2 yıllık bölümlerin bir kenara atılmaması tavsiyesinde bulundu: “Sadece 4 yıllık bölümleri üniversite olarak algılamak yanlış.” Onur Soğuk ise “Tercihte gençlerin vizyonunu ve ufkunu geliştireceği yer neresiyse doğru tercih orasıdır” dedi.