Sabancı Üniversitesi’nde son ders Murathan Mungan’dan

Sabancı Üniversitesi 1 Temmuz 2017, Cumartesi günü düzenlenecek törenle, lisansüstünde 18. dönem, lisans programlarında 15. dönem mezunlarını verecek. Mezunlar son derslerini, 30 Haziran 2017, Cuma günü yazar Murathan Mungan’dan alacak.

Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Mütevelli Heyeti üyeleri ve Rektör Vekili Ayşe Kadıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek Mezuniyet Töreni'nde, mezunlar, aileleri ve öğretim üyeleri ile birlikte mezuniyet coşkusunu yaşayacaklar.

2006 yılında vefat eden, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Gürsel Sönmez anısına düzenlenen ödüller de sahiplerini bulacak. Sabancı Üniversitesi Kurucu Rektörü anısına, Bilgi Merkezi'nin yanında 2.5 dönümlük arazide kurulan Tosun Terzioğlu Bahçesi'nin açılışı 30 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleşecek. Peyzaj çalışmaları Kartepe Peyzaj tarafından yürütülen bahçede; Tosun Terzioğlu'nun sevdiği bitki ve ağaçlar bulunuyor.

Mezuniyet etkinlikleri kapsamında, mezuniyet töreninden bir gün önce, Mezuniyet Sınıfı, aileleri ve tüm Sabancı Üniversitesi mensuplarına yönelik “Akademik Yıl Kapanış Konferansı” düzenlenecek. 30 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleşecek konferansın bu yılki konuşmacısı yazar Murathan Mungan olacak.