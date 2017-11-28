Skandal: Dayağı savunan kitabı öğretmenlere dağıttılar!

CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım'da başlatılan 'Etkili Öğretmenlik Projesi' kapsamında dağıtılan kitapta dayağın savunulduğunu belirterek, “Okuma yazma bilmeyenlerin, bilenlere göre daha ahlaklı olduğunu söyleyen kitap okullarda dağıtılıyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Etkili Öğretmenlik adı altında başlatılan yeni çalışma kapsamında dağıtılan kitap, skandallarla dolu. Kitapta, dayağın savunulmasının yanı sıra, Köy Enstitüleri'nde öğrenim görenlere ağır hakaretler var. Milli Eğitim Bakanlığı bu rezalete derhal son versin” dedi.

Mili Eğitim Bakanlığı'nda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın 24 Kasım'da başlattığı Etkili Öğretmenlik Projesi kapsamında dağıtılan ve içinde birçok makalenin olduğu kitap tam anlamıyla bir rezalet” ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin “Felsefeden Tecrübeye – Etkili Öğretmenlik” adlı kitabı okuduktan sonra değerlendirme yapılmasının zorunlu tutulduğunu belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

“Eğitim Bir Sen’in hazırladığı kitapta şeriat övülüyor, komünizm eleştiriliyor. Böyle bir kitabın, okullarda işi ne? Solcu – sosyalist düşünceye sahip öğretmenler, düşüncelerini açıklamaya zorlanıyor. Öğretmen komünizmi savunsa dert, savunmasa dert… Şeriatı eleştirse, dinsizlikle suçlanması da cabası… Hiç kimse düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz. Böyle bir kitabı, ‘örnek çalışma' diye dağıtmak, cumhuriyete ve laikliğe savaş ilanıdır. MEB'in yaptığı her açıdan anayasaya aykırıdır” dedi.

“GÖZLERİME İNANAMADIM”

MEB'in ‘Etkili Öğretmenlik Projesi' kapsamında öğretmenlere ücretsiz olarak dağıttığı kitabın skandallarla dolu olduğunu belirten Yarkadaş, “Örneğin, Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın 53. sayfadaki ‘Gençlik Meselesi' adlı makalesi, tam anlamıyla rezaletlerle dolu… Yazar, anne ve babaların çocuklarına ahlakı dayakla öğretebileceğini savunuyor. İlk okuduğumda inanamadım, bir daha okudum. Meğer doğru görmüşüm” dedi.

Makaledeki rezaletin bununla sınırlı olmadığını belirten Yarkadaş, “Aynı yazar, Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin, okula gidenlere göre daha terbiyeli ve ahlaklı olduklarını da söylüyor. Milyonlarca okur -yazar, böylece ahlaksız ve terbiyesiz olarak ilan ediliyor” ifadesini kullandı.

“KÖY ENSTİTÜLERİ'NE AĞIR SALDIRI”

Öğretmenlere ‘örnek kitap' olarak dağıtılan çalışmanın, Köy Enstitüleri'ne yönelik saldırgan ve ahlak dışı bir dil kullandığını da belirten Yarkadaş, “Köy Enstitüleri'nin ahlaksızlık yuvası olduğunun açıkça yazılmış. Yazar, Türkiye'nin aydınlanma birikimine açıktan saldırıyor. Ve ne yazık ki; MEB bu kitabı öğretmenlere dağıtıyor. Köy Enstitüleri kapatılmasaydı, bu tür ahlaksızlıkların kaleme alındığı kitaplar, bakanlık eliyle dağıtılmaz, Türkiye başka bir ülke olurdu” dedi.

Kitabın Köy Enstitüleri'ne saldırmasının “yıllara dayalı bir kin”in sonucu olduğunu belirten Yarkadaş, “MEB, aydınlığın timsali Köy Enstitüleri'ne saldırarak, gerici – yobaz anlayışını ortaya koyuyor” diye konuştu. Türkiye'nin Köy Enstitüleri'ne çok şey borçlu olduğunu belirten Yarkadaş, “Böyle bir kitabın yazılması da öğretmenlere dağıtılması da tam anlamıyla rezalettir” diye konuştu.

“HER SAYFASI AYRI BİR SKANDAL''

Kitaptaki rezaletlerin bunlarla sınırlı kalmadığını da belirten Yarkadaş, “Yatılı okullarda öğrenim gören yüzbinlerce öğrenci ‘bozulmaya müsait' şeklinde değerlendiriliyor. Sayfaları karıştırdıkça yeni bir rezalet ortaya çıkıyor. Kitabın içinden adeta pislik akıyor” dedi.

Öğretmenlere kitapla birlikte bir de “Değerlendirme Formu” dağıtıldığını belirten Yarkadaş, “Belli ki; bunu bir fişleme aracı olarak kullanacaklar. Öğretmenleri düşüncelerini açıklamaya zorlayarak, yeni bir sürgün ve işten atma operasyonunun zeminini hazırlayacaklar” diye konuştu.

MÜZAKERE EDECEKLERMİŞ!

Kitapta yer alan yazıların, öğretmenler tarafından topluca müzakere edilmesine ilişkin talimat verildiğini de belirten Yarkadaş, “Bu müzakerelerin başlığı da sanırım, ‘Öğrenci nasıl dövülmeli?’ olacak! MEB Türkiye’yi karanlığa sürüklüyor ve çağdışılığı dayatıyor” dedi.

“ÖĞRETMENLERE DE HAKARET”

“Etkili Öğretmenlik” adlı çalışmanın derhal durdurulması ve dağıtılan kitapların toplatılması gerektiğini belirten Yarkadaş, “Bu tür hezeyanları ve psikolojik rahatsızlıklarını yazıya döken sözde yazarların makalelerini öğretmenlere okutmak ve üstüne üstlük bir de ciddi ciddi değerlendirme yazısı istemek, binlerce öğretmene hakarettir. MEB; etkili öğretmenlik istiyorsa, eğitim emekçilerinin sosyo- ekonomik koşullarını iyileştirsin” sözlerini dile getirdi.

Kitapta yer alan ifadelerin her birinin ayrı ayrı sorunlar içerdiğini belirten Yarkadaş, “MEB'in örnek kitap diye dağıttığı bu çalışmayı okuyan ve benimseyen bir öğretmen, gelecek kuşaklara psikolojik rahatsızlıktan başka bir şey taşıyamaz. Kitaptaki ifadeler, kitabı okuyan insanlarda psikolojik rahatsızlıklara yol açar. MEB, hasta bir kuşak mı yetiştirmek istiyor!” tepkisini gösterdi.

TBMM'YE TAŞIDI

CHP'li Yarkadaş, konuyu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a soru önergesiyle sorduğunu da belirterek, “Bakalım Yılmaz, çocukların dövülmesini öven bu kitap için ne diyecek?” diye sordu. Yarkadaş, “Atatürk'ü zihinlerden silmeye çalışan MEB'in, yerine ne koymak istediği ortaya çıkıyor” ifadesini de kullandı.