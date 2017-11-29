Son dakika: ‘Dayağı savunan kitap’ toplatıldı!​

CHP'li Yarkadaş: "MEB, eleştirilerimiz üzerine 'Dayağı savunan ve Köy Enstitüleri'ne saldıran' kitabı toplattı. Böylece yanlıştan dönülmüş oldu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Etkili Öğretmenlik adı verilen çağdışı kitabın dağıtımı durduruldu. Dağıtılan kitaplar da toplatılmaya başlandı. MEB, uyarılarımız üzerine yanlışa son verdi” dedi.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın dün gündeme getirdiği “Etkili Öğretmenlik” adlı kitap büyük tartışma yarattı. Yarkadaş, öğretmenlere dağıtılan kitapta, “öğrencilere dayak atmanın savunulduğu, okuma yazma bilmeyenlerin, okuma yazma bilenlere göre daha ahlaklı olduğu”nun yazıldığını açıklamıştı.

Aynı kitapta, Köy Enstitütüleri için “Ahlaksızlık yuvası” tabirinin kullanıldığını da gösteren Yarkadaş, “MEB, bu kitabı derhal toplatmalıdır” çağrısında bulunmuş, konuyu TBMM gündemine taşımıştı.

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CHP ÖZÜR DE BEKLİYOR

Kitabın, öğretmenlere okutulmasının zorunlu hale getirildiğini de belirten Yarkadaş, “Öğretmenler okumakla kalmayacak, bir de müzakere edeceklermiş… Neyi müzakere edecekler, öğrencileri nasıl döveceklerini mi?” tepkisini göstermişti.

MEB, CHP’li Yarkadaş’ın gündeme getirdiği kitabın büyük tartışma yaratması sonucu kitabın çalışma kapsamı dışında tutulmasına karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, az önce okullara bir yazı yazarak, “Etkili Öğretmenlik Kitabı, çalışmaların dışına alınmıştır” talimatını verdi.

Kararı olumlu bulduğunu belirten Yarkadaş, “Öğretmenler arasında ideolojik çatışmaya yol açacak bu uygulamadan dönülmesi olumlu. Umarım aynı hatayı yeniden yapmazlar” dedi. CHP’li vekil, MEB’in kırdığı kişi ve kurumlardan özür dilemesi gerektiğini de belirtti.

PROTESTO ETTİLER

Öte yandan, bu sabah Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gelen 200 kişilik grup, kitabın öğretmenlere dağıtılmasını protesto etti. CHP, Eğitim Sen ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği üyesi kişiler, “Bu ayıba son verin” çağrısı yaptı.