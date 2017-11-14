MEB liselere geçişte yeni sistemi açıkladı!

Alınan son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Meclis Grubu'nda liselere geçişte yeni sistemin ayrıntılarını paylaştı. Milletvekillerine yeni sistemle ilgili bir sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TEOG yerine gelen yeni sistemi anlattı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz AK Parti Kapalı Grup Toplantısı’nda yeni sistemi anlattı. Liselere giriş sınavına girecek öğrenciler, sınav puanlarına göre 5 okul ve ayrıca adrese dayalı sisteme göre 5 okulu tercih edecekler. İşte yeni sistemin ayrıntıları…

3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK

NTV’den Celal Çamur’un haberine göre Sınava girmeyen öğrenciler ise kendilerine sunulan farklı okul türlerinden 9 okul arasından 5 tercih yapacak.

Yeni sistemle hiçbir öğrencinin açıkta kalmayacağı vurgulandı.

Sunuma göre, sınavla öğrenci alan okullarda boşalan kontenjan doğrultusunda sınav puanına göre, okul türleri arasında da 10.sınıfa kadar ikamet edilen eğitim bölgesine göre nakil işlemi yapılabilecek.

TEOG sistemi ile bir okula yerleşerek eğitimlerini sürdüren öğrenciler de TEOG’dan aldıkları puana göre nakil başvurusunda bulunabilecek.

Örnek sorular aralık ayı içerisinde yayımlanacak, sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürecek.

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ÖZEL OKULLAR MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK

Özel okullar da merkezi sınavla öğrenci alacaklar. Ancak merkezi sisteme dahil olmadan kendi yerleştirmelerini yapacaklar.

Özel okul temsilcileri teknik ayrıntıları konuşmak için Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’le görüştü. Bakanlıkla üzerinde mutabakata varılan takvime göre özel okullarda kayıt süreci resmi okullardan önce başlayacak.

Derneğin açıklaması şöyle:

“Sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarla yapılan toplantıda, ortak bir görüşle bu yıl için bakanlığın yapacağı sınavın sonuçlarına göre değerlendirme ve yerleştirme yapılacağı daha önce belirtilmişti. Bakanlıkla, onay alma ve teknik detaylar konusunda yapılan görüşme sonucu, sınavla öğrenci almak isteyen özel okullarımıza, bakanlığın yapacağı sınavın sonuçları kullanılarak yerleştirme yapılacağı netleştirildi. Özel okullara öğrenci alımı ile ilgili kayıt takvimi geçen yıl olduğu gibi yapılacak. Kayıt süreci ve yerleştirmeye dair esaslar, Bakanlığın sınav sistemi ile ilgili açıklayacağı bilgiler çerçevesinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacak.”