Son dakika haberi… YÖK şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü getirdi

YÖK, şehit yakınlarına 'özel öğrenci statüsü' getirdi. Statü, 2017-2018 öğretim yılından itibaren geçerli olacak.

YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklama ile şehit eş ve çocuklarına özel öğrenci statüsü verileceğini açıkladı. Saraç, “Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık” dedi.