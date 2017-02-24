Sözlü şiddetin zararlarını iki elmayla anlattı

Sözlü şiddetin zararlarını örneklerle anlatmak isteyen Londralı bir öğretmen "akran zorbalığı" konusunda öğrencilerine unutulmaz bir ders verdi.

Londra’nın Birmingham kentinden bir öğretmen, öğrencilerine sözlü şiddetin zararlarını anlatmak için gayet basit fakat unutulmayacak bir ders verdi. Mashable’da yer alan habere göre Rosie Dutton adlı öğretmen sadece iki elmayla çocuklara “akran zorbalığı” konusunda eğitim vermeyi planladı. Derse elinde iki elmayla gelen öğretmen, elmalardan birini dersten önce defalarca yere düşürdü ve içinin ezilmesini sağladı, fakat kabuğuna zarar vermediği için elma dışarıdan gayet normal gözüküyordu.

Elmalar hakkında konuşmaya başlayan öğretmen, yere düşürüp içini ezmiş olduğu (bu durumdan öğrencilerin haberi yok) elmayı göstererek, berbat bir elma olduğunu haykırdı. Önceden ezilmiş olan elmaya kötü sözler söyleyerek, öğrencilerinden de o elmaya negatif şeyler söylemesini istedi. Sınıf ve öğretmen hep beraber elmaya kötü sözler söylerken sıra diğer elmaya geldi. Diğer elmanın ne kadar güzel olduğundan bahseden öğretmen, bu sefer öğrencilerinden bu elmaya övgü dolu sözler söylemesini istedi.

ELMALAR İKİYE BÖLÜNÜNCE ASIL MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Konuşmaların ardından elmaları ortadan ikiye bölen öğretmen, kötü sözler söylenen elmanın içinin ezilmiş, kararmış berbat halde olduğunu gösterdi. İyi sözlerle övülen elmanın içi ise gayet güzel gözüküyordu. Öğretmen bu konuyu “Kötü davrandığımız elmanınsa içi çürüktü ve görüntü hoş değildi. Çocuklar için o an sanki zaman durmuştu. Ne hissettikleri belliydi. Elmanın içinde gördüğümüz yaralar aslında her birimizin bize kötü davranıldığında oluşanlar gibiydi.” cümleleriyle açıkladı. Rosie Dutton diğer elmayı önceden ezdiğini çocuklara itiraf etse de öğrenciler zorbaca sözlerin ne kadar zararlı olduğunu örneklerle görmüş oldu.

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