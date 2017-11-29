TEOG yerine gelen sistemde 9 seçenek detayı… İşte liselere girişte yeni sistem!

TEOG yerine gelen sistemin detayları adım adım netleşiyor. Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, liseye geçişte öğrencilere evlerine yakın dokuz lise sunulacağını, öğrencilerin de bunların arasından beş tercih yapacağını söyledi.

TEOG yerine gelen sistemin nasıl olacağı liselere nasıl giriş yapılacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında TEOG yerine gelen yeni liseye giriş sistemiyle ilgili bilgileri paylaştı. Tekin öğrencilere, evlerine yakın dokuz lise sunulacağını, bunların arasından da öğrencilerin beş tercih yapabileceğini belirterek, “Tercihte yoğunluk olursa evi en yakın öğrenci şanslı” dedi.

Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hafta başında yaptığı açıklamada, “20 fen, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 da yabancı dilden soracağız. TEOG da çıkan sorular da bu dağılıma eşitti. 135 dakika verilecek. Tek oturumda olacak. 90 soru 135 dakikada yanıtlanacak” demişti.