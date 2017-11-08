TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi için özel okullardan son dakika açıklaması!

TEOG'un kaldırılıp yerine yeni sistemin gelmesiyle hala bazı konulardaki belirsizlik sürüyor. Özel Okullar Derneği bu yıl TEOG yerine gelen yeni merkezi sınava tabi olacaklarını duyurdu.

Özel Okullar Derneği yeni sınav sistemine katılacaklarını açıkladı. TEOG yerine gelen yeni merkezi sınav özel okullar için de uygulanacak. Peki yeni merkezi sınav nasıl olacak?

YENİ SINAV SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni sınav sistemini şu şekilde açıkladı; Toplam 60 soru olacak ve 90 dakikalık bir süre verilecek. Sınavı 8'nci sınıf müfredatı ağırlıklı olmak üzere 6, 7. ve 8. sınıf ders müfredatına ve müfredatla amaçladığımız kazanımlara, ders kitaplarımıza uygun şekilde yapacağız. Bu sınava girenler için de 5 tercih veriyoruz. Okulların kontenjanı dolduğunda okul başarı puanı esas alınacak. Sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına yerleşme amacıyla sınava giren öğrencilerimize beş tercih sunacağız. Beş tercih, bulunduğu yere en yakın bir tercihtir. Bir de bu sınava girenler için de beş tercih veriyoruz. Ancak gerek bu sınava girenler, gerekse de adrese yakın olarak kaydedilecek öğrencilerin duyurusunu aynı anda yapacağız ve merkezi olarak yerleştireceğiz.