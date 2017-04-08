Türkiye dil öğrenmede en istekli ülke oldu!

Dil öğrenme ağı busuu'nun araştırmasına göre, Türkiye’de kullanıcılar, bugüne kadar ortalama 28 saatini busuu’da bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden dil öğrenerek geçirdiler. Bu ortalama ile Türkiye, Almanya ve İtalya'yı da geçerek dünyada ilk sıraya çıktı.

Dünyanın en büyük sosyal dil öğrenme ağı olarak tanımlanan busuu, dünya çapındaki dil öğrenen topluluklarıyla yıllık dil öğrenimi araştırması gerçekleştirdi. Sonuçlar, Türkiye'deki kullanıcıların dünyada yabancı dil öğrenmeye en hevesli toplum olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre Türkiye'de kullanıcılar, kendilerini yabancı dil öğrenmeye adayarak bugüne kadar ortalama 28 saati busuu'da bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden dil öğrenerek geçirdiler. Bu ortalama ile Türkiye, Almanya ve İtalya’yı da geçerek dünyada ilk sıraya çıktı.

YÜZDE 67’Sİ İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye'de dil öğrenenler daha eğitimli ve yüzde 60’ı 35 yaşın altında olmak üzere diğer ülkelerden daha genç. Türkler arasında İngilizce en çok öğrenilen dil olma özelliğini taşıyor; araştırmaya katılan kişilerin yüzde 67'si İngilizce öğreniyor. İkinci sırada Almanca ve İspanyolca yer alıyor. Çoğunluk kariyer fırsatını geliştirmek için dil öğreniyor.

AKŞAM EVDE ÇALIŞIYORLAR

Bir dil öğrenme aracı seçerken, kullanıcılar için en önemlisi hap gibi kolay öğrenilen küçük dersler. Türk kullanıcılar, vakitleri olduğu müddetçe, çoğunlukla evde, tercihen sabahları veya akşamları dil öğreniyorlar.

Araştırma Türkiye'de kullanıcıların yabancı dili anladıklarını ancak konuşamadıklarını gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 58’i yabancı dili okuyabildiklerini veya anlayabildiklerini, yüzde 20'si ise konuşabildiğini belirtiyor.

busuu'nun CEO'su ve Kurucusu Bernhard Niesner konuyla ilgili şunları söyledi: “Global topluluğumuz her zaman busuu’nun merkezinde oldu. Dünyanın dört bir yanındaki dil öğrenen kişilere öğrenmesini, ilerlemesini ve hedeflerine ulaşmasını sağladığımızı görmek beni çok gururlandırıyor. Türkiye bizim için önemli bir pazar ve biz Türk kullanıcılarımıza harika bir dil öğrenme deneyimi sunmaya odaklandık.''

busuu, çok yeni olarak toplumdaki ana dil konuşanlarla yazma ve konuşma pratiğini sağlayan yeni bir “Sohbet” özelliği başlattı. Konuşma/sohbet özelliği dil öğrenenlere kelime eğiticisi, uygulamadaki çevrimdışı mod ve resmi McGraw-Hill Eğitim sertifikaları gibi mevcut özelliklerin yanı sıra dil becerilerini geliştirmek için çeşitli araçlar sunuyor.

Araştırma sonuçları şöyle:

Erkekler daha istekli: Dil öğrenenlerin yüzde 52'si erkek yüzde 48'i ise kadın.

En çok İngilizce öğreniliyor: Türkiye'de en çok öğrenilen dillerin başında yüzde 67 ile İngilizce geliyor. Bu dili İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve Fransızca takip ediyor.

Kolay yoldan öğreniyor: Katılımcılar ‘Neden busuu kullanıyorsun?' sorusuna ‘Kısa ve kolay anlaşılır cevaplar için' cevabını veriyor.

Dili kariyer için istiyorlar: Katılımcıların yüzde 54'ü yabancı dili kariyer fırsatı için öğrendiğini söylüyor. Yüzde 24'ü ise seyahat ederken sohbet etmek için istiyor.

Dil öğrenme programı kullanılıyor: Yüzde 87'si düzenli olarak kullandığı bir dil öğrenme programı olduğunu söylerken yüzde 13'ü zamanı oldukça çalıştığını belirtiyor.

Yüzde 92'si evde çalışıyor: Katılımcıların yüzde 92'si evde, yüzde 4'ü ise işte yabancı dil çalıştığını söyüyor.

En çok akşamları konuşuyoruz: En çok akşam saat 21:00-24:00 ve sabah 09:00-12:00 saatleri arasında yabancı dil çalışılıyor.

Yarısı bilgisayardan öğreniyor: Yabancı dil öğrenenlerin yüzde 52'si bilgisayar, yüzde 45'i ise cep telefonu üzerinden çalışıyor.