Ücretli öğretmenlere kadro gelecek mi? Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar…

Ücretli öğretmenlere kadro mu geliyor? Ücretli öğretmenlerin kadro bekleyişi için umut verici gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ücretli öğretmenlere kadro hakkında açıklamalarda bulundu. İşte sözleşmeli öğretmenleri sevindiren gelişme...

Ücretli öğretmenleri sevindirecek haber geldi, İsmet Yılmaz, ücretli öğretmenlerle ilgili yeni bir çalışmanın da müjdesini verdi. Ücretli öğretmenlerin mağdur olduğuna inandığı belirten İsmet Yılmaz ücretli öğretmenleri umutlandırdı.

DÖRT YIL SONRA KADRO

Sözleşmeli öğretmenlikle, kadrolu öğretmen arasında hiç fark yok. Sadece kimlik kartında yazıyor. Dört yıl sonra kadroya geçireceğiz. Ücretli öğretmenlerin mağdur olduğuna ben de inanıyorum. Şöyle bir kanuni değişiklik yapacağız. Bizde beş yıl ücretli öğretmenlik yaparak, öğretmenlik tecrübesini kazanmış kimselere, üç katı kontenjana girme şartı olmadan mülakat hakkı konusunda bir imtiyaz tanıyacağız. Bu da onların uğradığı kaybı biraz giderecektir.

KADRO ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

20 bin öğretmen atamak için duyuruya çıkacağız Şubat'ta. En son Başbakanımız Öğretmenler Günü'nde Çankaya Köşkü'ndeki konuşmasında 500'e yakın engelli öğretmenin atamasının yapılacağını duyurdu. Biz de çalışmamızı yapıyoruz. Milli sporculardan öğretmen atamaları için kadro talebimiz var, karşılandığında atayacağız.