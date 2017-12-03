Ücretli öğretmenlere zorla istifa ettirildiği iddiası!

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, ücretli öğretmenlerin zorla istifa ettirildiklerine dair bazı şikayetler aldıklarını belirterek, “Eğer bu doğruysa, bunun nedenini öğrenmek isteriz” dedi. İrgil, Bakan İsmet Yılmaz’a verdiği soru önergesinde “Son üç ay içinde istifasını veren ücretli öğretmen sayısı nedir?” diye sordu.

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP'li Ceyhun İrgil, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a “Ücretli öğretmenlerin, il ve ilçe teşkilatlarınız tarafından haklarındaki güvenlik soruşturmaları ileri sürülerek istifaya zorlandığı doğru mudur?” diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, “Ücretli öğretmenlerin zorla istifa ettirildiklerine dair bazı şikayetler aldık. Eğer bu doğruysa, bunun nedenini öğrenmek isteriz” dedi.

İrgil, Bakan İsmet Yılmaz'a verdiği soru önergesinde ayrıca “Son üç ay içinde istifasını veren ücretli öğretmen sayısı nedir?” diye sordu.

BAKANLIK İDDİALARI ARAŞTIRMALI

CHP'li İrgil, “OHAL sürecinde atanmış pek çok kamu görevlisinin güvenlik soruşturmaları aylarca sürerken, ücretli öğretmenlerin söylediğine göre bir ay içinde soruşturmaları tamamlananlar varmış ve buna da anlam veremiyorlar” diyerek şu ifadelerde bulundu:

“Bize gelen iddialara göre bazı bölgelerde milli eğitim müdürlükleri tarafından ücretli öğretmenlere haklarında yapılan güvenlik soruşturması neticesinde görevlerinden ayrılmaları gerektiği, bunun için de aile ve sağlık problemlerini ileri sürerek istifalarını vermeleri söyleniyormuş. Üstelik daha vahimi, bu şekilde istifa etmezlerse haklarında farklı ithamlarla bir daha iş bulmalarının engelleneceği ifade ediliyormuş. Bu iddiaların Bakanlık nezdinde araştırılmasını umuyoruz.”

MEB'E YÖNELTİLEN SORULAR

CHP'li İrgil'in Bakan Yılmaz'a yönelttiği diğer sorular şunlar:

“Türkiye genelinde, ücretli öğretmenlere yönelik güvenlik soruşturması yapılmakta mıdır? Ücretli öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında yürütülen güvenlik soruşturması neticesinde bugüne kadar kaç ücretli öğretmen hakkında dosya hazırlanmıştır? Hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasında öğretmenlik yapamayacağına dair karar alınan ücretli öğretmen sayısı nedir? Bakanlığınıza bugüne kadar il ve ilçe teşkilatlarından güvenlik soruşturması nedeniyle ücretli öğretmenlik görevine son verildiği bildirilen öğretmen olmuş mudur? Olduysa hangi teşkilatlarınızda kaç ücretli öğretmenin görevine bu nedenle son verilmiştir?”