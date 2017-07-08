‘Uğur TEOG Tercih Ofisleri’ açılıyor

Uğur Okulları, ücretsiz TEOG tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Uğur TEOG Tercih Ofisleri ile hedef öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunulması amaçlanıyor. Uğur Okullarının 104 okul, 13 kampüs ve tanıtım ofislerinde uygulanacak olan hizmet 12-24 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak. Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları yeterli olacak. Uğur TEOG Tercih Ofisleri hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.