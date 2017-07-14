LYS sonuçları açıklandı. Sıra tercih yapmaya geldi. Eğitimci Onur Soğuk, 'Üniversite tercihi nasıl yapılır, nasıl yapılmaz' sorusunun yanıtını Sözcü Gazetesi için yazdı....

YGS-LYS sürecinin sonuna ve en kritik noktasına geldik. Sınavlar bitene kadar öğrenciler için tek doğru vardı o da ‘ders çalışmak’. Tercih döneminde ise tek bir doğrudan bahsedemeyiz herkes için farklı doğrular var. “Şu bölüm, bu üniversite en iyisidir” gibi kesin yargılar yok. O yüzden bu dönem yol haritası olmayan adaylar için daha stresli geçebiliyor. Peki adaylar en doğru tercih listesini yapmak için nelere dikkate etmeli? Hangi hatalara düşmemeli? Bunlardan bahsedelim.

Öncelikle adaylar ilgi ve yeteneklerine göre yerleşmek istedikleri bölümleri seçmeli ve bir havuz oluşturmalı. Öğrencinin hiç ilgisinin olmadığı bir bölümü çevresinin etkisi ile tercih listesinde bulundurması doğru olmayacaktır. Bölüm ve üniversiteler listeye eklenirken adayların dikkat etmesi gereken husus o tercih gelirse mutlu olur muyum? Sorusu olmalı. Kimse gitmek istemediği yeri tercih listesinde bulundurmamalı. Tercih listesinde 1.ve 24. tercihin de gelme ihtimali düşünülerek eklemeler yapılmalı.

TERCİHLER NASIL SIRALANACAK?

Adaylar kendi sıralamalarının üstünde olan ama en çok gitmek istedikleri programları ilk tercihlere yazabilirler. Ortalara doğru sıralamalarına yakın, sıralamalarının biraz altında biraz üstünde olan programları ve sonlara doğru kendilerini garantiye alacakları sıralamalarının daha altlarındaki bölümleri listelerine ekleyebilirler. Aday eğer sıralaması daha geride bir programı sıralaması daha ileride bir programdan çok istiyor ise istediği bölümü öne yazmasında bir sakınca yoktur. Bunu örneklendirecek olursak aday geçen sene 40 bin sıralama ile kapatan bir bölümü 35 bin sıralama ile kapatan bir bölümden daha çok istiyorsa 40 binlik bölümü öne yazmalıdır. Ölü tercih diye adlandırılan bu durum yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. Bu şekilde yapılan tercihin bir zararı yoktur hatta sıralamaların değişmesi ile öne yazılan bölüm daha yüksek bir puana arkaya yazılan bölüm ise daha düşük bir puana kapatabilir.40binlik bölüm 37 bine 35 binlik bölüm 39 bine gelebilir. Listeyi oluştururken adayın göz önünde bulundurması gereken ana kriter en çok istediği yerden en az istediği yere doğru sıralamış olmasıdır.

Vakıf üniversitelerinin ücretli veya kısmi burslu programlarını tercih edecek adaylar ise ilk tercihlerini oluştururken tercih edecekleri üniversitelerinin tercih bursları hakkında bilgi almalılar. Vakıf üniversitelerinin bir çoğu adayların onları ilk tercihlerinde bulundurması durumunda ciddi burs olanakları sağlamakta. Kılavuzda bulunmayan bu bursları üniversitelerin internet sitelerinden öğrenmek mümkün.