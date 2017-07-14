Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Üniversite tercih dönemi 18 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Peki üniversite tercihi yaparken neler dikkat edilmeli? Puana mı başarı sırasına mı bakılmalı? Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, Sözcü Gazetesi okurları için yazdı...

Tercih yapmaya başlamadan önce adayların Haziran ayının sonunda yayımlanan 2017 ÖSYS Yükseköğretim ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmekte. Adaylar hangi tablodan tercih yapacaklarına ve bölümlerin özel koşullarına bakmadan tercih yapmaya başlamamalılar. Lisans programlarını tercih edecek olan adayların Tablo 4'ü, önlisans programlarını tercih edecek adayların ise Tablo 3 ‘ü çok iyi incelemeleri gerekmekte.

Tercih listesinin oluşturulmasında puan değil, başarı sırası referans alınmalı. Adaylar tercihlerini Y-YGS,Y-MF,Y-TM,Y-TS,Y-Dil sonuçlarına bakarak,ilgili puan türünün karşısında yer alan sıralamayı göz önünde bulundurarak yapmalılar.

24 TERCİH HAKLARI VAR

Adaylar tercih listelerinde istedikleri puan türünden bölümlere yer verebilirler. Bütün tercihlerin yalnızca adayın kendi alanından olması şart değil. Ancak adayların diğer puan türlerinden tercih yapabilmesi için ilgili puan türlerinin hesaplanmış olması koşulu var.(Örneğin MF-4 ten mühendislikleri tercih eden bir aday aynı zamanda iktisat tercihi de yapmak isterse Y-TM-1 puanın hesaplanıp hesaplanmadığına bakmak zorundadır. Puan hesaplanmadıysa ilgili programa tercih listesinde yer veremeyecektir.)

Hukuk tercihi yapmak isteyen öğrencilerin ilgili LYS puan türünde (TM-3) en düşük 150.000 sıralamasına, Tıp Fakültesi tercih edecek adayların ilgili LYS puan türünde (MF-3) en düşük 40.000 başarı sıralamasına sahip olmaları gerekmekte. Mimarlık tercihi yapmak isteyen adaylar için başarı sıralaması ilgili LYS puan türünde (MF-4) en düşük 200.000, Mühendislik tercihi için ise (Orman, Ziraat,Su Ürünleri Fakülteleri hariç, Ziraat Fakültesi,Gıda Mühendisliği dahil) ilgili LYS puan türünde (MF-4) en düşük 240.000 başarı sıralamasına sahip olması gerekmekte. Ayrıca Öğretmenlik programlarını (Rehberlik ve Psikolojik Danişmanlık dahil) tercih öğrencilerin de 240.000 başarı sıralamasına sahip olması gerekiyor.

Adaylar Hukuk, Mühendislik, Öğretmenlik Tıp ve Mimarlık için getirilen başarı sırası sınırlamasını dikkate alarak bu bölümleri yazmalılar.

Üniversite adayları tercih listesinin en üstünde diledikleri takdirde kendi puan ve sıralamalarının çok üstünde olan bölümlere yer verebilirler. Daha sonraki tercihlerinde ise çoğunluğu kendi başarı sırasına yakın veya denk gelen bölümleri yazmalılar. Listenin en altında ise başarı sıralamasının çok altında olan ve adayların açıkta kalma olasılığını en aza indirgeyecek olan bölümleri yazmaları önerilmekte.

Ancak adayların gitmek istemedikleri bölümlere tercih listesinde yer vermemeleri gerekmekte. İstemedikleri bir bölüme yerleştikleri takdirde adayların ortaöğretim başarı puanları (OBP) bir sonraki yıl yarı yarıya düşürülecektir. Tercih sırasını oluştururken adaylar istek sırasına göre bölümleri sıralayabilirler.

Tercih aralığının geniş tutulması, fazla sayıda tercih yapılması, listenin sonlarına doğru adayın başarı sıralamasının çok altında olan bölümlere yer verilmesi adayların yerleşme olasılıklarını arttıracaktır.

KISACASI; Tercih yaparken adaylar;

1) Sonuç belgelerini doğru yorumlamalılar

2)Tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeliler

3) Kendi başarı sıralamalarını ÖSYM kılavuzunda belirtilen başarı sıralamasıyla kıyaslamalı, tercihlerini bu doğrultuda yapmalılar

4) Tercih listesinde tek bir bölüm ve üniversite üzerine odaklanmak yerine, alternatifli bir liste oluşturmaları önemli

5) Gitmek istemedikleri hiç bir bölüme tercih listesinde yer vermemeliler

6)Tercih edilen bölüm ve üniversitenin özel koşullarını mutlaka kılavuzdan okumalılar