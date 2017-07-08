Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel, üniversitelerin gökkuşağının renkleri gibi olması gerektiğini belirterek, “Doktor, ilahiyatçı, hukukçu ve onlarca farklı mesleğe alanında uzman bireyler yetiştiren 188 bölümümüz var” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, üniversitenin akademik alanda da sağlık ve güvenlik koşullarında da sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerde de ciddi anlamda farklılaşmış durumda olduğunu belirterek, “Kampus üniversitesi olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz ve öğrencilerimize de bunu yaşatıyoruz. Üniversiteler gökkuşağının renkleri gibi olmalı; her renk olmalı. Doktor, ilahiyatçı, hukukçu, mimar, mühendis ve daha onlarca farklı mesleğe alanında uzman bireyler yetiştiren 188 bölümüz var. Tüm bu branşlara bağlı dersliklerin, amfilerin dışında bilimsel yayınlar, araştırma merkezleri, ar-ge laboratuvarları, hastaneleri, spor merkezleri, olimpik yüzme havuzu, televizyon stüdyoları, gölü ve daha pek çok unsuru barındırıyor Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü” dedi.

ÜNİVERSİTENİN İÇİNDE YAŞAMALISINIZ

“Çünkü, üniversitenin içerisinde yaşamalısınız; üniversiteler sadece gidip amfide 2 saat ders alıp sonra uzaklaşacağınız yerler olmamalı. Üniversiteler böyle olmalı ki eğitim-öğretim bütünlüğünü sağlayabilsin ve yaşarken öğrencilerini şekillendirebilsin” diyen Günsel’e göre, “Üniversite olmak istiyorsanız tüm bu renklere; bu unsurlara sahip olmalısınız. Çünkü gökkuşağından bir rengi çıkarırsanız artık ona ‘gökkuşağı’ diyemezsiniz.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kampüsünün bu anlayışla farklılaştığını kaydeden Günsel, şöyle devam etti: “Örneğin: Yakın Doğu Üniversitesi son derece inovatif bir üniversite; inovasyon çalışmalarımız ile 3. Nesil Üniversite modeline en iyi örneğiz. Bu çalışmalarımızın en yeni ürünü olan elektrikli otomobilimiz GÜNSEL de bu en güzel örneği. GÜNSEL Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve ar-ge ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği bölümü tarafından; yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıktı. KKTC'nin ilk yerli otomobili GÜNSEL'i prototipini ürettik, seri üretime de çok yakın bir zamanda geçiyoruz. İlk 1000 otomobilin üretimini yapacağız. Bu sadece üniversitemiz için değil, üniversitemiz vesilesiyle Kıbrıs Türkü'nün kıtalarda iz bırakır hale geldiğinin en büyük ispatıdır. Öğrencilerimizin en büyük ayrıcalıklarından bir diğeri Tıp Fakültesi Hastanemizden 7/24 ücretsiz sağlık hizmeti alıyor olmaları. Bunun için Türkiye vatandaşı öğrencilerimizin SGK'lı olması yeterli. Hastanemizin tüm tıbbi birimlerinden istedikleri zaman yararlanabiliyorlar. Kampüsümüzde ayrıca yine öğrencilerimizin faydalanabildiği Diş Hekimliği Fakültemize bağlı bir hastane bulunuyor; Veteriner Hekimlik Fakültemize bağlı YDÜ Hayvan Hastanemiz var…

Ayrıca, her yıl 250 uluslararası araştırmaya destek veriyoruz. İşlem hızı açısından ülkeler bazında 13., Dünya üniversiteleri arasında ise 11. Sırada yer alan ‘süper bilgisayarımız'la “Tanrı Parçacığı” ve “Kanseri Fethedelim” gibi çok önemli küresel araştırmalara destek veriyoruz. Bütün mühendislik öğrencilerimiz de ‘süper bilgisayar' tabanlı bir eğitim alıyor.”

KADIN BASKETBOL TAKIMI 3 KUPA ALDI

Kampus üniversitesi olarak canlı ve dinamik bir yapıları olduğunu ifade eden Günsel, “Hayatın içinde; her alanında var olan bir üniversiteyiz. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kadın Basketbol takımımız bu sezon 3 büyük kupanın sahibi oldu. Türkiye Kupası, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve son olarak da Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek Şampiyonluk Kupası'nı müzemize götürdük… Sporda önemli başarıları olan bir üniversiteyiz: 2016-2017 sezonunda futbol hariç tüm branşlarda tam 62 şampiyonluk elde ettik.

Tüm bu ayrıcalıklarımızla Kuzey Kıbrıs'ın en çok tercih edilen üniversitesiyiz: ÖSYM verilerine göre son iki yıldır Kıbrıs'ın en çok tercih edilen olduk. LYS, DGS ve bunların ek yerleştirmelerinde; hepsinde en çok tercih edilen üniversite olduk. Bu öğrencilerimizin ve velilerimizin bize duyduğu güveni gösteriyor” diye konuştu.