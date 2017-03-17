Vefa Lisesi’nden mezun olan ünlüleri saymakla bitmiyor

Vefa Lisesi Türkiye'nin en köklü liselerinden, geçtiğimiz yıl proje okuluna dönüştürülmeye direnmesiyle gündem olan Vefa Lisesi'nin geçmiş mezunları arasında bulunan ünlü isimler arasında çok şaşırcağınız isimler var...

Uğur Dündar, Müjdat Gezen, Kemal Sunal, Şener Şen, Erol Büyükburç ve daha niceleri… İstanbul’un en unutulmaz liselerinden olan Vefa Lisesi, geçmişten bu yana öyle isimler mezun etti ki, geçmişte Tarihi Yarımada’nın en gözde bölgelerinden olan Vefa semtinin güzel lisesi Vefa Lisesi’nin ülkeye kazandırdığı isimler Vefa’nın ününü aştı. Bilim, sevgi, hoşgörü sloganını benimsemiş olan Vefa Lisesi, ana dille öğretim yapılan ilk sivil lise olma özelliğini taşımakta. Geçmişten günümüze büyük bir tarihi taşıyan Vefa Lisesi geçtiğimiz sene proje okullarına dahil edildi ve birçok öğretmenin tayini çıktı, bu dönüşüme tarihi lisenin öğrencilerinin ve mezunlarının büyük tepkisi olsa da acılı dönüşüm tamamlandı. Anadolu Lisesi ünvanı taşıyan Vefa Lisesi’nin tarihi bir geçmişinin olmasının yanında çok dikkat çekici bir mezun listesi var. Yeşil-beyaz renkleri benimseyen bu liseden mezun olan isimler aslında hepimizin vefa duyduğu isimler. İşte duayen gazetecilerden, tiyatro ustalarında, edebiyatın yetenekli isimlerden, politik anlamda eserler bırakmış birçok ismin mezun olduğu Vefa Lisesi’nin ünlü mezunlar listesi…

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VEFA LİSESİNİN ÜNLÜ MEZUNLARI

Abdullah Oğuz

Abdülhak Adnan Adıvar

Ahmet Altan

Ahmet Esat Uras

Ahmet Fahri Özok

Ahmet Tan

Ahmet Özol

Ali Nihat Tarlan

Arif Hikmet Holtay

Toktamış Ateş

Aykut Barka

Aytekin Kotil

Ayşe Cemile

Behruz Çinici

Bekir Büyükarkın

Berhan Şimşek

Yahya Kemal Beyatlı

Cengiz Tuncer

Uğur Dündar

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Elif Naci

Emin Halid Onat

Erden Alkan

Ergin Nami Nomer

Erol Büyükburç

Erol Manisalı

Ersen Gürsel

Fahri Kopuz

Feridun Fazıl Tülbentçi

Gazanfer Özcan

Gediz Akdeniz

Haluk Yavuzer

Hami Dilek

Hasan Basri Aktan

Hasan Reşat Sığındım

Hasan Âli Yücel

Hikmet Kıvılcımlı

Hüseyin Cahit Yalçın

Hüseyin Kadri Eyüboğlu

Kazım İsmail Gürkan

Kenan Büke

Lütfi Özkök

Mahmud Esad Coşan

Mehmet Sevigen

Mehmet Âkif Ersoy

Mehtap Bayri

Memduh Ün

Metin Kaya

Mithat Cemal Kuntay

Mustafa Abdülhalik Renda

Mustafa Şekip Tunç

Müjdat Gezen

Nazmi Ziya Güran

Necip Gülses

Necmettin Halil Onan

Nejat Ekrem Basmacı

Nihad Sâmi Banarlı

Nihat Nikerel

Numan Çelebicihan

Rasim Adasal

Recep Önal

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Sacit Adalı

Sadettin Teksoy

Sadettin Ökten

Şener Şen

Serhan Arslan

Sıddık Sami Onar

Suat Sayın

Kemal Sunal

Süheyl Ünver

Taner Öngür

Tarık Minkari

Temel Karataş

Tevfik Gelenbe

Tınaz Titiz

Tunca Toskay

Turan Oflazoğlu

Turan Yazgan

Yaşar Engin Selimoğlu

Yusuf Kurçenli

Yusuf Ziya Ortaç

Yüksel Öztürk

Zeki Faik İzer

Özkan Altıntaş

Ülkü Azrak

İslam Çupi

İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Şaban Çavuşoğlu

Şemsettin Günaltay

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