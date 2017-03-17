Vefa Lisesi’nden mezun olan ünlüleri saymakla bitmiyor

Uğur Dündar, Müjdat Gezen, Kemal Sunal, Şener Şen, Erol Büyükburç ve daha niceleri… İstanbul’un en unutulmaz liselerinden olan Vefa Lisesi, geçmişten bu yana öyle isimler mezun etti ki, geçmişte Tarihi Yarımada’nın en gözde bölgelerinden olan Vefa semtinin güzel lisesi Vefa Lisesi’nin ülkeye kazandırdığı isimler Vefa’nın ününü aştı. Bilim, sevgi, hoşgörü sloganını benimsemiş olan Vefa Lisesi, ana dille öğretim yapılan ilk sivil lise olma özelliğini taşımakta. Geçmişten günümüze büyük bir tarihi taşıyan Vefa Lisesi geçtiğimiz sene proje okullarına dahil edildi ve birçok öğretmenin tayini çıktı, bu dönüşüme tarihi lisenin öğrencilerinin ve mezunlarının büyük tepkisi olsa da acılı dönüşüm tamamlandı. Anadolu Lisesi ünvanı taşıyan Vefa Lisesi’nin tarihi bir geçmişinin olmasının yanında çok dikkat çekici bir mezun listesi var. Yeşil-beyaz renkleri benimseyen bu liseden mezun olan isimler aslında hepimizin vefa duyduğu isimler. İşte duayen gazetecilerden, tiyatro ustalarında, edebiyatın yetenekli isimlerden, politik anlamda eserler bırakmış birçok ismin mezun olduğu Vefa Lisesi’nin ünlü mezunlar listesi…
Abdullah Oğuz
Abdülhak Adnan Adıvar
Ahmet Altan
Ahmet Esat Uras
Ahmet Fahri Özok
Ahmet Tan
Ahmet Özol
Ali Nihat Tarlan
Arif Hikmet Holtay
Toktamış Ateş
Aykut Barka
Aytekin Kotil
Ayşe Cemile
Behruz Çinici
Bekir Büyükarkın
Berhan Şimşek
Yahya Kemal Beyatlı
Cengiz Tuncer
Uğur Dündar
Ekrem Hakkı Ayverdi
Elif Naci
Emin Halid Onat
Erden Alkan
Ergin Nami Nomer
Erol Büyükburç
Erol Manisalı
Ersen Gürsel
Fahri Kopuz
Feridun Fazıl Tülbentçi
Gazanfer Özcan
Gediz Akdeniz
Haluk Yavuzer
Hami Dilek
Hasan Basri Aktan
Hasan Reşat Sığındım
Hasan Âli Yücel
Hikmet Kıvılcımlı
Hüseyin Cahit Yalçın
Hüseyin Kadri Eyüboğlu
Kazım İsmail Gürkan
Kenan Büke
Lütfi Özkök
Mahmud Esad Coşan
Mehmet Sevigen
Mehmet Âkif Ersoy
Mehtap Bayri
Memduh Ün
Metin Kaya
Mithat Cemal Kuntay
Mustafa Abdülhalik Renda
Mustafa Şekip Tunç
Müjdat Gezen
Nazmi Ziya Güran
Necip Gülses
Necmettin Halil Onan
Nejat Ekrem Basmacı
Nihad Sâmi Banarlı
Nihat Nikerel
Numan Çelebicihan
Rasim Adasal
Recep Önal
Sabahattin Zaim
Sacit Adalı
Sadettin Teksoy
Sadettin Ökten
Şener Şen
Serhan Arslan
Sıddık Sami Onar
Suat Sayın
Kemal Sunal
Süheyl Ünver
Taner Öngür
Tarık Minkari
Temel Karataş
Tevfik Gelenbe
Tınaz Titiz
Tunca Toskay
Turan Oflazoğlu
Turan Yazgan
Yaşar Engin Selimoğlu
Yusuf Kurçenli
Yusuf Ziya Ortaç
Yüksel Öztürk
Zeki Faik İzer
Özkan Altıntaş
Ülkü Azrak
İslam Çupi
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Şaban Çavuşoğlu
Şemsettin Günaltay