VGM Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuç detayları…

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği Başbakanlık VGM burs sonuçları için öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Başbakanlık VGM burs sonuçları ne zaman yayınlanacak? İşte VGM burs sonuçları için merak edilenler...

Eğitim hayatları süresince geçim sıkıntısına düşmemek için burs sonuçlarını araştıran öğrenciler VGM, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Peki burs almaya hak kazanan öğrenciler ne zaman yayınlanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN?

Merak edilen burs sonuçlarıyla ilgili VGM’den cevap geldi. VGM burs sonuçları ile ilgili açıklama yayınlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada “Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirmeleri başlamış olup yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlayacak ve her iki eğitim yardımı için mümkün olan kısa sürede değerlendirmeler tamamlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

VGM burs sonuçlarının Aralık ayı sonunda veya Ocak ayının başında açıklanacağı tahmin ediliyor. VGM burs sonuçları açıklandıktan sonra www.vgm.gov.tr adresi üzerinden öğrenciler sonuçları görüntüleyebilecekler.