Yarkadaş: Okulları yeni tarikat ve cemaatlere teslim ettiniz

CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okulları yeni tarikat ve cemaatlere teslim ettiniz. Yarın yine 'Kandırıldık, aldatıldık' demeyin” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “FETÖ’yü temizliyoruz’ adı altında devletin okullarını, Millî Eğitim Bakanlığı’nı yeni cemaatlere, yeni tarikatlara açıyor, adeta yeni FETÖ’lerin tohumunu kendi ellerinizle atıyorsunuz” dedi.

“ZORLA NAMAZA GÖTÜRÜYORLAR”

CHP’li Yarkadaş elindeki belgeleri kürsüden göstererek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakın, Bahçelievler Millî Eğitim Müdürlüğü ne yapıyor? Bir tarikatın denetiminde öğrencileri zorla namaza götürüyor arkadaşlar, zorla. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin müdürü bir cemaate mensup… Şu anda öğrencileri zorla dinî sohbete çağırıyor. Yetmiyor, hemen aşağıdaki belgeye bakalım… Maltepe Millî Eğitim Müdürlüğü yine bir cemaate teslim edilmiş. Müdürlük, öğrencilere ‘Öğretmenleriniz evlerinize gelecek, size dinî sohbetler anlatacak’ diyor. Bunlar tam da FETÖ’nün yöntemleridir. FETÖ de geçmişte bu yöntemleri uyguluyordu. Şimdi devletin içine yerleştirdiğiniz cemaatler, tarikatlar aynı FETÖ’nün yaptığı işleri yapıyor ve o yoldan gidiyor, yarın yine ‘Kandırıldık, aldatıldık, haberimiz yoktu’ demeyin.”

“YOKSULA DİN İMAM, AKP'LİYE HAN HAMAM”

AKP’nin dini inançları istismar ettiği ve bu görüntü altında kendisine rant sağladığını da belirten Yarkadaş, sözlerine İstanbul’da uygulanmaya başlanan İ – TAKSİ Projesi’ni örnek gösterdi. “Öğrencilere din iman, AKP’lilere han hamam” diyen Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul’da 200 trilyonluk bir rant projesini devreye soktunuz. 18 bin taksici itiraz etmesine rağmen ve bu konu, yani İ – Taksi şu anda mahkemelik olmasına rağmen ne yaptınız? İ – Taksi adlı projeyle 200 milyonluk bir kaynak yaratıp bunu da AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının oğluna aktarıyorsunuz.”

AKP İstanbul Milletvekili AKP’li Metin Külünk’ün da projeye itiraz ettiğini hatırlatan Yarkadaş, “Sayın Metin Külünk İstanbul’a gitti, taksicilere ‘Bu projeye karşıyım, bu projenin uygulanmaması lazım’ dedi. Buna rağmen, iki gün sonra ise İ – Taksi Projesi başladı. Niye? Çünkü burada 200 milyonluk bir rant var” dedi.

Projeden elde edilecek gelirin önemli bir kısmının her yıl AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi’nin oğlunun Tam Yazılım adlı şirketine. aktarılacağını belirten Yarkadaş, “Yoksula din iman, öğrenciye din iman, AKP’li yandaş şirketlere ise han hamam” diye konuştu.

BEŞ MİLYONLUK ARAÇ İSRAFI

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Bütün bunlar, AKP iktidarının halkın yararına bir bütçe değil, kendi yararına bir bütçe oluşturduğunu gösteriyor. Meclis Başkanının bütçeyi nasıl kullandığını da biliyoruz. Önümüze getirilen kitaplardan yapılan israfı görüyoruz” ifadesini de kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın beş milyon TL’lik bir makam aracı aldığını da hatırlatan Yarkadaş, AKP’lilere dönerek, “İsterdim ki; buna itiraz edesiniz. Allah aşkına, bu Meclisin 5 milyon lira bir Mercedes’e verecek parası mı var? Bu yoksul halkın sırtından daha ne kadar yaşayacaksınız? Daha ne kadar bu halkın sırtında duracaksınız?'' tepkisini gösterdi.

“YÜZDE 11'LİK BÜYÜME YALANI”

Yarkadaş sözlerini şöyle tamamladı:

“O yüzden, bu bütçenin halkın yararına olmadığını söylüyoruz. Yüzde 11 büyüme yalanlarıyla da kimseyi kandırmaya çalışmayın. Bu nasıl bir büyümedir ki işsiz sayısı gitgide artıyor? Bu nasıl bir büyümedir ki her gün bizi telefonlarla arayan binlerce kişi ‘İş bulamıyorum, evime ekmek götüremiyorum, çaresizim, perişanım' diyor. Eğer yüzde 11’lik bir büyüme olsaydı işsizlik azalır, patronlar kalifiye eleman ararlardı. O yüzden, bu bütçenin halkın yararına olmadığını bir kez daha söylemek istiyorum.''