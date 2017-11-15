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Yasalaşıyor! Seks karşılığında ders verilecek…

Hollanda'da seks karşılığı ders gündemde. Rotterdam'da sürücü kursunda öğretmenlerin dersleri seks karşılğında verdiği ortaya çıktı. Hollanda'da bu durumun yasal olarak onaylanması konuşuluyor

10:0115 Kasım 2017
Eğitim
Yasalaşıyor! Seks karşılığında ders verilecek…
Hollanda'da seks karşılığı ders gündemde. Rotterdam'da sürücü kursunda öğretmenlerin dersleri seks karşılğında verdiği ortaya çıktı. Hollanda'da bu durumun yasal olarak onaylanması konuşuluyor

Geçtiğimiz günlerde Rotterdam’da sürücü kursunda öğretmenlerin dersleri seks karşılğında verdiği ortaya çıktı. Hakkında çok konuşulan olayın ardından Hollanda Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı ve seks karşılığında dersin yasallaşacağını ifade etti.

YASA DIŞI SAYILMAYACAK

Yapılan incelemeler sonucunda tarafların karşılıklı rızayla böyle bir çalışma yaptıkları anlaşıldı. Seks karşılığında ders verdiği anlaşılan sürüş eğitmenleri hakkında ‘yasa dışı fuhuş' suçlamasıyla açılan soruşturmadan bir ceza çıkmadı. Sputnik’in haberine göre, Adalet Bakanı Ard Van der Steur, iki insan karşılıklı rızası olduğu için bu durumun hizmet takasına gireceğine belirtip, seks ile ödemenin önünü açtı.

18 YAŞINDAN BÜYÜKLERE SEKS KARŞILIĞI DERS

Hollanda Ulaştırma Bakanı Melanie Schultz, bugün parlamentoda yaptıkları açıklamada uygulamanın yasallaşacağını duyurdu. Yasanın çıkmasıyla birlikte eğitmenler, 18 yaşından büyük öğrencilere seks karşılığı ders verebilecek.

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Son güncelleme: 09:3008.12.2017
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