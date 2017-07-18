Yeni müfredat açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni müfredatı açıklıyor. Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurduğunu söyleyen Yılmaz, “2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni müfredat programı uygulanacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen öğretim programlarının tanıtımına ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi. Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurduğunu anlatan Yılmaz, “Çağın gereği, ferdin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda müfredatı yeniledik. Müfredat, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi. 2017-2018 öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni müfredat programı uygulanacak. İlkokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL’lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat yenilenmiştir” dedi.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Yenilenen müfredatların sade ve anlaşılır olmasının ön planda tutulduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti: “Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır. Müfredatların giriş bölümüne ‘değerler eğitimi’ başlığı altında bir bölüm eklendi. Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışıldı. Yenilenen müfredatlarda sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutuldu. Müfredat uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanıldı. Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı. Beden Eğitimi dersinin adı ‘Beden Eğitimi ve Spor’ olarak değiştirildi” diye konuştu.