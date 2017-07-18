Yeni müfredatta Darwin, diyalektik materyalizm, Suriye, 15 Temmuz destanı var, evrim yok

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın bugün açıkladığı müfredatı değerlendiren Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, felsefe dersinde diyalektik materyalizm, Nietzsche, Kant ve Hegel'in yer aldığını, biyolojide Darwin'in 'katkı sağlayanlar' arasında bulunduğunu ancak evrim teorisinin olmadığını söyledi. Dinçer, Edebiyat dersinde ise öğrencilerden 15 Temmuz konusunda destan yazılmasını istendiğini söyledi.

Bugün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıkladığı yeni müfredatı değerlendiren Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, müfredatta değerler eğitiminin her derse konulduğunu, müfredatın omurgasının da değerler eğitimi üzerinden kurulduğu kaydetti.

Yeni müfredatta felsefe dersinde değişiklikler olduğunu söyleyen Dinçer, felsefe dersinin iki saate çıkarılması nedeniyle, 11. sınıf derslerinin 10. sınıfa çekildiğini felsefe konularında genel olarak düzenli bir tarihsel sıralama yapıldığını kaydetti. Dinçer, çağdaş felsefe bölümünde diyalektik materyalizm, Nietzsche, Kant, Hegel’in de yer aldığını ifade etti.

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DARWIN VAR, EVRİM TEORİSİ YOK

Diğer yandan biyoloji dersinde ‘Biyolojinin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlayanlar’ arasında Charles Darwin’in yer aldığını ancak evrim teorisinin olmadığını, bunun olumsuz bir durum olduğunu söyleyen Dinçer, bu bölümdeki bilim insanları arasında Aristo, İbn-i Heysem, İbn-i Sina, Gregor Mendel, Rosalind Franklin, James Watson, Francis Crick ve Aziz Sancar, İbn-i Miskeveyh, İbn-i Nefs, Alfred Wallace, Louis Pasteur'ün yer aldığını söyledi.

ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ DESTANI YAZACAKLAR

10. sınıf Edebiyat dersinde Destan/Efsane ünitesinde, dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek, Türk halk edebiyatından bir destanın okunmasının istendiğini belirten Dinçer, “Bununla birlikte, öğrencilerden ‘Bozkurtların Ölümü’, ‘Gün Olur Asra Bedel’ gibi eserlerin destan türünden etkilenerek yazıldığı bilgisinden hareketle ’15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri’ konusunda, öğrencilerin tercih ettiği türde bir yazı isteniyor” diye konuştu.

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NAZIM HİKMET, ATİLLA İLHAN VAR

Dinçer, Orhan Kemal, Nazım Hikmet ve Atilla İlhan’ın Edebiyat derslerinde yer aldığını söyledi.

SURİYE VE MÜLTECİ SORUNLARI DA MÜFREDATTA

12. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin son ünitesine “Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya” konusunun işlendiğini belirten Dinçer, dersin içeriği ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz darbe kalkışması ile bunların etkilerine değiniliyor. Terörün ve terör örgütlerinin PKK, DAEŞ, FETÖ/PDY ortaya çıkış nedenleri ile terörü önlemeye yönelik tedbirlere 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması örneği üzerinden değiniliyor. Ayrıca Irak ve Suriye'deki siyasi gelişmeler ile bu gelişmelerin Türkiye'ye etkilerine değiniliyor. Bu bağlamda öğrencilerden Türkiye'nin mülteci sorununa yaklaşımı ile diğer ülkelerin bu soruna yaklaşımları konusunda karşılaşatırma yapmaları isteniyor.”