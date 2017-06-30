YEP puanları açıklandı: TEOG Lise tercihleri ne zaman başlayacak? (LİSE KONTENJAN 2017)

Liseye başlayacak olan öğrenciler için büyük önem taşıyan TEOG süreci devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan TEOG sonuçlarının ardından, bugün TEOG YEP sonuçları da açıklandı. Yerleştirmeye esas puanların açıklanmasıyla öğrencileri ve velileri tercih dönemi heyecanı da sardı. İşte TEOG yerleştirme sürecindeki önemli tarihler ve detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün yapılan duyuruyla, bugün saat 10:00 itibariyle YEP sonuçlarının açıklanacağı duyurulmuştu ve beklenen saatte YEP sonuçları açıklandı. TEOG YEP sonuçlarını kontrol etmeye akın eden öğrenciler ve velileri MEB’in sitesinde yavaşlamaya sebep oldu. TEOG YEP sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz. Lise tercihleri ve lise yerleştirmeyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasını ise haberin devamında bulabilirsiniz.

TEOG YEP SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK NASIL YAPILACAK?

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puanları (YEP) ilan edilmiştir.

Öğrenciler; 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarını, yerleştirmeye esas puanları ile il ve Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini Bakanlığımızın www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Toplam 1.192.858 öğrencinin yerleştirmeye esas puanı (YEP) hesaplanmış ve sonuçlara göre 176 öğrenci 500 puan almıştır.

Öğrenciler tercih ve yerleştirme işlemleri için illerde oluşturulan tercih ve yerleştirme rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabileceklerdir.

Okullarda öğrenci ve velilere tercih ve yerleştirme işlemlerinde rehberlik yapmak maksadıyla 81 ilimizde toplam 26.846 öğretmen görevlendirilmiştir.

Öğrenciler 14 – 24 Temmuz tarihlerinde 25 okula kadar tercih yaparak ortaokul müdürlüklerince tercih işlemlerini onaylatacaklardır. Tercih işlemi okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra işlem tamamlanmış olacaktır. Öğrenciler, tercih değişikliklerini okul müdürlüklerinde onaylatma işleminden önce yapmaları gerekmektedir.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda merkezi yerleştirmeyle gerçekleştirilmektedir.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınmaktadır.

11 Ağustos tarihinde de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacaktır.

14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.