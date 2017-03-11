‘YGS iptal mi oldu?’ etiketi kafaları karıştırdı

Twitter'daki "#YgsNedenİptalOldu" etiketi yarın YGS'ye girecek olan adayların kafasını karıştırdı. Olayla ilgili ÖSYM, sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, '2017-YGS'ye ilişkin resmi internet sitemiz ve twitter hesabımız dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir' denildi.