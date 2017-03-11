‘YGS iptal mi oldu?’ etiketi kafaları karıştırdı

Milyonlarca üniversite adayı yarın YGS’ye girecek. Fakat sınav öncesi Twitter’da “#YgsNedenİptalOldu” etiketi trend topic listesine girince adayların kafası karıştı.
YGS sınavı planlandığı gibi 12 Mart Pazar günü saat 10.00 itibariyle gerçekleştirilecek.
2017-YGS’ye ilişkin resmi internet sitemiz ve twitter hesabımız dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir.
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 11 Mart 2017
2017-YGS’ye ilişkin sosyal medya yoluyla provokasyon yürüten tüm hesaplar tespit edilmekte olup gerekli yasal işlemler tesis edilmektedir.
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 11 Mart 2017