Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘YGS iptal mi oldu?’ etiketi kafaları karıştırdı

Twitter'daki "#YgsNedenİptalOldu" etiketi yarın YGS'ye girecek olan adayların kafasını karıştırdı. Olayla ilgili ÖSYM, sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, '2017-YGS'ye ilişkin resmi internet sitemiz ve twitter hesabımız dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir' denildi.
20:1311 Mart 2017
Eğitim
‘YGS iptal mi oldu?’ etiketi kafaları karıştırdı
Twitter'daki "#YgsNedenİptalOldu" etiketi yarın YGS'ye girecek olan adayların kafasını karıştırdı. Olayla ilgili ÖSYM, sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, '2017-YGS'ye ilişkin resmi internet sitemiz ve twitter hesabımız dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir' denildi.

Milyonlarca üniversite adayı yarın YGS’ye girecek. Fakat sınav öncesi Twitter’da “#YgsNedenİptalOldu” etiketi trend topic listesine girince adayların kafası karıştı.

YGS sınavı planlandığı gibi 12 Mart Pazar günü saat 10.00 itibariyle gerçekleştirilecek.

ygs

Son güncelleme: 22:0011.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar