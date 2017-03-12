YGS’de 09.45 mağdurları

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) saat 10.00'da başladı, ancak sınav salonlarının kapıları 09.45'te kapatıldı.

İzmir’de sınava 10 saniye geç kaldığı için alınmadığını söyleyen Dilara Filiz, “Bu devlet ve eğitim sistemi yıllarca beni sınava hazırlanmam için zorladı. Kapıya yöneldiğimde açıktı. Tam kapıya geldim. ‘Geç kaldın’ diyerek yüzüme kapattılar. Gerekli hukuki başvuruları yapacağım” dedi. Manisa’da da çok sayıda aday, 09.45 mağduru oldu.

Üniversiteye girişin ilk aşaması olan YGS saat 10.00’da başladı. Bu yıl sınava girmek için İzmir’de 78 bin 764 aday başvuru yaptı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak ve güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 09.45’te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler alınmadı. Sınava girecekleri okullara geç kalan, uygun kimlik bulundurmayan ya da sınava giriş belgesinde problem olan adaylar sınava alınmadı. İzmir Atatürk Lisesi’nde kimliğinde fotoğrafı bulunmayan ve T.C. kimlik numarası sonradan üzerine yazılmış olan bir aday sınav bina sorumlusu tarafından geri çevrildi. Nüfus Müdürlüğü’ne yönlendirilen aday, müdürlüğün kapalı olduğu gerekçesiyle okula geri döndü. Anne ve babasıyla sınava gelen aday, yine sınava alınmayınca gözyaşları içinde binayı terk etti. Aynı okulda bir aday ise sınav belgesini küçük şekilde çıktı aldığı için sınava alınmadı.

Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan 18 yaşındaki Dilara Filiz ise erken saatlerde okulun etrafında olduğu halde, giriş saatini yaklaşık 10 saniye geçirdiği için sınava alınmadığını öne sürdü. Filiz, “Bu devlet ve eğitim sistemi yıllarca beni sınava hazırlamam için zorladı. Erken saatlerde okulun etrafındaydım. Ben sınav saatini bekliyordum. Son 15 dakika kala sınava alınmıyor. Ben kapıya yöneldiğimde kapı açıktı. Tam kapıya geldim. ‘Geç kaldın’ diyerek yüzüme kapattılar. Her yıl bu tür olaylar birilerinin başına geliyor. Ben sanki onlara hakaret etmişim gibi davrandılar. Bu durumu insanlar duymalı. Gerekli hukuki başvuruları da yapacağım” dedi.

MANİSA’DA DA SINAVA GEÇ KALANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Manisa’da üniversiteye girişte birinci aşama olan YGS’ye il genelinde 31 bin 844 öğrenci katıldı. Saat 10.00’da başlayan sınava girmek isteyen öğrenciler ve aileleri sabah erken saatlerden itibaren okul önlerine geldi. 39 bina, 2 cezaevi ve 564 salonda yapılan sınava 31 engelli öğrenci ve 34 hükümlü de girdi. Öğrenciler bina girişlerinde polisler tarafından arandıktan sonra salonlara alındı. 160 dakikalık sınavda öğrenciler 160 soruyu cevaplayacağı bildirildi. Bu sene ilk kez başlanan uygulamada 09.45’te okul kapılarının kapanmasıyla bazı öğrenciler 10.00 başlayan sınava alınmadı. Dakika farkıyla sınavı kaçıran bazı öğrenciler okul içindeki polis ve sınav görevlilerine ulaşmaya çalıştı. Okul kapısından içeri alınmayan öğrenciler ve veliler bu uygulamaya tepki gösterdi.

OKUL BAHÇESİNDE HEYECANLI BEKLEYİŞ

Sınava giren adayların yakınları okul bahçesinde bekledi. Bazıları kitap okurken bazıları ise bahçedeki spor aletlerinde, spor yapmayı tercih etti.

Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer alıyor. YGS’de Türkçe’den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru yöneltiliyor. Sınavda adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi. Adaylar, sınav başladıktan sonra ilk 120 dakika veya son 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyecek, kısa süre için bile olsa salondan çıkamayacak. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek. DHA