YGS’ye girecek öğrencilere 15 dakika uyarısı!

Liselilerin eğitim kaderini belirleyecek Yüksek Öğretime Geçis Sınavına (YGS) kısa bir süre kala ÖSYM'den adaylara son uyarılar da geldi. 12 Mart Pazar saat 10:00'da on binlerce adayın katılacağı YGS sınavına adaylara “Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi” ile sınava girebilecekleri belirtildi. Öte yandan bu sene ilk kez uygulanacak olan YGS sınav salonlarına 09:45'ten sonra gelen adaylar alınmayacak. Yani adayların en genç 15 dakika öncesinde sınava girecekleri salonda hazır bulunmaları gerekiyor.

Liselilerin eğitim kaderini belirleyecek Yüksek Öğretime Geçis Sınavına (YGS) kısa bir süre kala ÖSYM'den adaylara son uyarılar da geldi. 12 Mart Pazar saat 10:00'da on binlerce adayın katılacağı YGS sınavına adaylara “Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi” ile sınava girebilecekleri belirtildi. Öte yandan bu sene ilk kez uygulanacak olan YGS sınav salonlarına 09:45'ten sonra gelen adaylar alınmayacak. Yani adayların en genç 15 dakika öncesinde sınava girecekleri salonda hazır bulunmaları gerekiyor.

YGS giriş belgeleri, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden geçtiğimiz hafta içerisinde adaylara duyuruldu. 12 Mart Pazar günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan YGS sınavı öncesinde ÖSYM sınava girecek olan adayların dikkat etmesi gereken kuralları tekrardan hatırlattı. 2017 ÖSYS kılavuzuna göre YGS’ye girecek olan adayların saat 09:45’ten sonra sınav binalarına alınmayacağ belirtilirken YGS giriş belgelerinin de sınava girecek olan adayların mutlaka yanında bulundurması gerektiği bildirildi.

YGS’YE GİRECEKLERİN DİKKATİNE!

İşte ÖSYM’den yapılan o açıklama;

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar düzenlenecek olan Geçici Kimlik Belgesinin kapsamı genişletilmiş olup daha önce 15 gün süreyle geçerli olacağı duyurulan belgenin, kişinin kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olması sağlanmış ve YGS’ye girecek olan 1998-1999-2000 yılı doğumlu öğrencilerin kimlik kartlarının ”öncelikli “olarak basımı için gerekli sistemsel düzenlemeler yapılmıştır. 2017-YGS adayları, güncel fotoğraflı ve soğuk damgalı mevcut Nüfus Cüzdanları/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi” ile sınava girebileceklerdir.

12 Mart 2017 tarihinde saat 10.00'da uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.