YKS örnek soruları: ÖSYM’den TYT örnek soruları işte PDF indirme bağlantısı…

Öğrenciler yeni üniversite sınavı sistemiyle beraber gelen ayrıntıları araştırıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için örnek sorular ÖSYM tarafından yayınlandı. YGS ve LYS'nin ardından getirilen yeni sistemin ilk soru tarzı ortaya çıkmaya başladı işte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi adayların heyecanla bekledikleri açıklamayı yaptı. ÖSYM tarafından YKS örnek soruları yayınlandı. TYT örnek sorularına göre yeni sınav sistemine uyumluluklarını test edecek. ÖSYM’nin yayınladığı örnek soruları PDF’i sayesinde soru yapısını kontrol edebilirsiniz.

İŞTE ÖSYM TARAFINDAN YAYINLANAN TYT ÖRNEK SORULARI

TYT’de nasıl sorular olacak? Yeni üniversite sınavında hangi dersten kaç soru yer alacak konusu açıklığa kavuştu. İşte ÖSYM’nin yayınladığı TYT örnek sorular…,

ÖSYM TYT ÖRNEK SORULARI

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKs’ye başvurular 1-21 Mart arasında yapılacak. ÖSYM tarafından, “2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi” duyuruldu. Buna göre, 23-24 Haziran 2018’de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018’de alınacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz’da açıklanacak.

TYT'DE HNAGİ DERSTEN KAÇ SORU VAR?

Yeni üniversite sınavı olan TYT'nin soru dağılımı şu şekilde; Örnek TYT soru kitapçığında 40 Türkçe, 25 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 125 soru bulunmakta. Kitapçığın en alt kısmında ise soruların cevapları bulunmakta. Buna göre örnek soru kitapçığını çözen öğrenciler, cevap anahtarı bölümünden tercihlerini kontrol edebilmekte.