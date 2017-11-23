YÖKDİL sınav sonuçları neden açıklanmıyor? YÖKDİL sınav sonuçları merak konusu oldu…

YÖKDİL sınavının sonuçlarını büyük bir merakla bekleyenlerin gün içinde en sık ziyaret ettikleri sayfalar arasında Anadolu Üniversitesi'nin YÖKDİL sayfası yer alıyor. Peki YÖKDİL sınav sonuçları geç mi kaldı? YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav sonuçlarına göre yabancı dil seviyelerini çeşitli kurumlara kanıtlayacak olan öğrenciler YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair detayları araştırıyorlar. YÖKDİL sınav sonuçlarının geç kalıp kalmadığı da merak ediliyor. YÖKDİL sınav sonuçlarının geçen sene açıuklandığı tarih bu konuda bilgi veriyor…

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçlarını bekleyenler için yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak son sınavın sonuç tarihi değerlendirildiğinde, 5 Kasım sonuçlarının 22 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Zira son sınav 9 Temmuz’da düzenlemiş ve sonuçları 27 Temmuz’da açıklanmıştı. Sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren Sözcü’den öğrenebilirsiniz. YÖKDİL’ile İlgili mevzuatsal düzenlemelerde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

ALANA ÖZGÜ İLK AKADEMİK DİL SINAVI

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.